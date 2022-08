Álvaro Angulo: ‘En lo personal, la unión de grupo ha sido importante’

Atlético Nacional se prepara para enfrentar este sábado a Alianza Petrolera, por la sexta fecha en la Liga II-2022. Álvaro Angulo es uno de los jugadores que ha tenido que sortear muchas dificultades este año. Las lesiones y un bajón deportivo propio de la recuperación, hicieron que el ex jugador de Águilas Doradas no alcanzara ese rendimiento que tenía con los de Rionegro y que derivaron en varias llamadas de la Selección Colombia.



"En el semestre anterior sentí un poco de frustración, quería dar más, pero las lesiones no dejaron mostrarme. Este semestre asumo un espíritu guerrero, una mentalidad fuerte y tranquilo porque confío en mis condiciones y sé que puedo dar más en Nacional", indicó el jugador en conferencia de prensa.

Además, "día a día trabajamos para ser más ofensivos. En Nacional se da la posibilidad para estar más en el área contraria. Tanto Danovis Banguero como yo, somos sólidos en la parte ofensiva y siempre tenemos opciones de gol, queremos ayudar asistiendo o marcando".



En cuanto al trabajo en la zaga, Angulo explicó que "en la parte defensiva hemos sufrido, en todos los partidos nos han marcado. Pero también hemos ayudado al equipo, tenemos que ver las fallas para corregir y evitar que nos marquen para cerrar mejor los partidos. Somos conscientes que estamos fallando en los duelos aéreos, estamos trabajando y queremos que en los próximos partidos seamos más sólidos en esa parte".



El jugador es autocrítico y confía en que el equipo va a tener un alza en su rendimiento. "En lo personal, la unión de grupo ha sido importante. Contra Tolima se nos escapó el triunfo, pero todos estamos comprometidos y partido a partido vamos por la victoria".



Analizando al próximo rival, este sábado en Barrancabermeja, Angulo comentó que "Alianza Petrolera es un rival complicado, un clima difícil, juegan muy bien en una cancha difícil, pero esto es Nacional y debemos salir a ganar en todas las canchas".



Finalmente, habló sobre la interna del equipo verdolaga. "Estamos tranquilos, los últimos días fueron difíciles, ahora estamos disfrutando el día a día, ganamos un partido importante y buscaremos en Barrancabermeja ganar un partido que nos permita acercarnos al grupo de los ocho".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8