¡Paren todo sobre Jarlan Barrera! La verdad de sus provocaciones

Después de la salida de Jarlan Barrera del Junior de Barranquilla desaprovechando la pena máxima en la Copa Conmebol Sudamericana ante Athletico Paranaense no se olvida en la afición barranquillera, y tampoco en la cabeza del jugador. Posterior a esto, y de un paso fallido en Argentina, Jarlan recaló en Atlético Nacional, y cada vez que tiene la oportunidad, le tira declaraciones venenosas al equipo que lo formó.

Jarlan Barrera debutó en el profesionalismo con Junior de Barranquilla con apenas 18 años. Hay que ser agradecido con el club que lo dejó jugar cinco temporadas, y luego demostrar su talento en Rosario Central, aunque pocas oportunidades tuvo en el conjunto rosarino. Llegó a Atlético Nacional inmerso en dudas, pero se ganó a la afición cada vez que habla sobre el Junior, y, además, le dio el título a los verdolagas en el primer semestre del 2022.



Investigado por señalarle el escudo a todo el Metropolitano Roberto Meléndez en la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay, y al volver a encender la llama al decir que en Barranquilla solo se lloraba por perder títulos, cuando él mismo fue uno de los jugadores que desaprovechó una pena máxima fundamental. A raíz de estas palabras, todo el mundo del fútbol colombiano empezó a expresarse. Comentarios a favor, y otros en contra hacia Jarlan Barrera.



Macnelly Torres, ídolo de Nacional y con pasado en Junior lo defendió. Ahora fue el turno de un ex Independiente Medellín, rival de patio del verde paisa. Mauricio Molina, panelista de ESPN se refirió al polvorín causado por Jarlan Barrera y llegó a una importante conclusión analizando la cabeza del jugador, ‘es una pena, es innecesario, hay un problema de inteligencia emocional grande, y es cundo usted no sabe manejar sus emociones y comete un error y el único perjudicado es él. Para engrandecer a tu hinchada, para quedar bien con tu gente, no necesitas desprestigiar a otro club que te dio la oportunidad de salir’.



A su vez, señaló el tema de Jarlan Barrera y sus incendiarias declaraciones como una necesidad de madurar, pero el sobrino de Carlos Alberto el ‘Pibe’ Valderrama no lo ha logrado comprender, ‘uno lo aprende con la madurez, de ser agradecido con cada uno de los clubes que le dieron la oportunidad a uno de trabajar, es innegociable, uno aprende a valorar. Jarlan no está siendo grato con un club que le dio la oportunidad de nacer futbolísticamente, por más que haya pasado situaciones, que cuando va lo traten mal o lo putean, uno debe intentar solucionar políticamente, y él no fue políticamente correcto’.