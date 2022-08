¡Insólito acto de violencia! Durísima sanción a Humberto Mendoza

La gente se preguntará, ¿en qué andan exjugadores de la Selección Colombia? Humberto Mendoza se retiró hace dos años jugando para un club peruano. El bumangués se ha dedicado desde entonces a seguir jugando a sus 37 años, pero afuera de la actividad profesional, en torneos aficionados. Él, como hincha de Atlético Nacional, se quedó en las cercanías de Medellín.

Ahora juega al fútbol de manera aficionada en Envigado, Antioquia. La experiencia de un jugador capacitado como Humberto Mendoza ha potencializado el torneo aficionado en Colombia. No obstante, el exdefensor central se encuentra en el ojo del huracán por una polémica que lo rodea. A Mendoza se le conocía como un zaguero que no le importaba entrar duro a un colega. Un defensa temperamental, de esos que se necesitan en cualquier equipo. Pega cuando sabe que tiene que pegar.



Humberto Mendoza juega con un club antioqueño llamado Milan. Su equipo se enfrentó a su similar del Paixao FC. Mendoza agredió al árbitro encargado de impartir justicia en el partido aficionado. Humberto jugó en Argentina, y en dicho país no se olvidan de él, pues el Diario Olé le dedicó una nota al colombiano. Titularon la noticia, ‘Violencia en el fútbol: exjugador de la Selección Colombia suspendido cinco años por pegarle a un árbitro’.



La sanción, cinco años sin desempeñarse en el fútbol aficionado apareció en el Twitter de Juan Camilo Uribe. En ese tuit, se compartió el comunicado oficial expedido por el Tribunal Deportivo. La agresión fue en la cara del juez central. Humberto Mendoza todavía no ha dicho qué lo llevó a cometer dicha acción. De hecho, no se ha pronunciado todavía. El partido se llevó a cabo el sábado 30 de julio.