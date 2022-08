DIM a recuperar memoria ganadora, recibe a La Equidad en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín recibe este viernes, desde las 5:45 de la tarde a La Equidad, por la sexta fecha en la Liga II-2022. Tras caer frente a Cortuluá, el poderoso buscará en su casa un resultado positivo que le permita volver a ingresar al grupo de los ocho. David González y sus dirigidos confían en hacer del Atanasio un fortín rojo, como había venido ocurriendo en los últimos torneos.

Sin novedades, el técnico antioqueño convocó 18 jugadores para este encuentro. Germán Gutiérrez continúa en reacondicionamiento físico, Didier Bueno avanza en la segunda fase de fisioterapia, al igual que Andrés Cadavid y David Loaiza. En cuanto a la probable titular, reaparecería Luciano Pons en lugar de Diber Cambindo.



“Todos los partidos son definitivos, los que se ganan, los que se empatan y los que se pierden, no hay porqué hacer ultimátums. El equipo está perfecto, queremos hacer un buen juego, proponer, atacar, tratar de hacer goles. La derrota en Tuluá tuvo momentos donde nos costó responder ante una intensidad de juego. Pero hay cosas buenas, otras para corregir, pero nada preocupante”, indicó David González.



En cuanto al rival, el entrenador comentó que “La Equidad es un equipo que muchas veces prioriza lo defensivo. Nosotros no tenemos que cambiar mucho nuestra idea, encontrar matices de ataque y que podamos romper el esquema que ellos nos propongan. Hay que tener buenas precauciones, vigilancias defensivas. Mientras más se ataca al rival, más espacios van a aparecer, debemos tener una estructura para salir, buscar espacios y encajar goles”.



Sobre el ataque, el técnico opinó que “es un tema de confianza, de continuidad. Lo importante es que se están generando las opciones, esperamos tener el mismo volumen ofensivo. Esto es fútbol, a veces se embocan la más difíciles, otras veces las más fáciles se erran. Esperamos que las situaciones que se generen, se puedan concretar".



El estratega habló sobre la seguidilla de partidos en el campeonato. "La seguidilla de partidos con viajes de por medio, no es lo ideal, pero es lo que tenemos que acostumbrarnos. La mayoría de las lesiones vienen del semestre anterior, esperamos tener a disposición todo el plantel, pero si no, que los jugadores tengan mucho descanso".



Además, la idea de juego es clara, los jugadores la han venido entendiendo y la vienen aplicando de la mejor manera. A estas alturas no podemos cambiar la idea, porque no nos asegura ganar eso, somos fieles a una identidad y seguramente los resultados llegarán más fácil".



Datos entre Independiente Medellín y La Equidad

Por Liga colombiana Independiente Medellín y La Equidad se enfrentaron en 36 ocasiones, de los cuales, el poderoso se impuso en 15 encuentros contra 12 de los aseguradores y nueve empates. En cuanto a goles marcados, ambos equipos convirtieron en 40 oportunidades.



Independiente Medellín ganó sus últimos dos encuentros ante La Equidad en Primera División, ambos disputados en este 2022, siendo su mejor racha ante este rival desde una de tres triunfos entre noviembre y diciembre de 2008.



Independiente Medellín cayó en su partido más reciente en la Liga II-2022, 1-0 como visitante ante Cortuluá, pero en ningún momento ha hilado derrotas en Primera División en este 2022.



La Equidad consiguió su primera victoria en la Liga II-2022 en su último encuentro ante Patriotas Boyacá (4-3 como local). Sin embargo, los aseguradores aún no consiguen su primer triunfo como visitante en el torneo (un empate, una derrota).



Andrés Ricaurte, de Independiente Medellín, es el jugador de la Liga II-2022 con más toques de balón (383) y más pases acertados (283) hasta la fecha.



La Equidad marcó dos goles de cabeza en esta Liga II-2022, el mayor registro del torneo junto a Independiente Santa Fe y Águilas Doradas.



Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Jorge Segura, Yulián Gómez; Andrés Ricaurte, Adrián Arregui, Felipe Pardo, Vladimir Hernández, Christian Marrugo; Luciano Pons.

D.T.: David González.



Hora: 5:45 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Nolberto Ararat (Valle).



VAR: Jhon Perdomo (Huila).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8