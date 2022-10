David González: semana larga de trabajo y confía en el equilibrio rojo

Deportivo Independiente Medellín buscará este miércoles la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2022. David González entrenador del poderoso confía en el trabajo de equipo para lograr este objetivo.



“Siempre se trabaja contenidos defensivos, mejores ubicaciones, posicionamientos en cancha. Después de la derrota en el clásico es muy normal que salgan comentarios como los de mejorar la defensa con respecto a otros partidos. Hay que analizar cómo llegan los goles, fueron situaciones fortuitas, hay posicionamientos que hemos corregido, como situaciones en la cancha que son fortuitas, pero que como no terminan en gol, pasan inadvertidas”, indicó.

Además, “si algo hemos tenido nosotros, es que a los jugadores les hablamos de lo que hemos logrado, lo que somos y lo que podemos hacer en la cancha. Me parece que Andrés Mosquera Marmolejo, Diber Cambindo y Luciano Pons son los mejores en su posición, pero si me dan a elegir, me quedo con todo mi equipo”.



En cuanto a la actualidad del equipo, González señaló que “no podemos dramatizar las cosas, buscamos el equilibrio, trabajar en defensa y en ataque, esta semana larga de trabajo hemos trabajado especialmente en los duelos, que los jugadores se identifiquen en las posiciones cuando tienen y cuando no tienen la pelota”.



Sobre el panorama de los jugadores con problemas médicos, el técnico explicó que “nos pone muy contentos la recuperación de Jean Pineda, siempre que un jugador esté en disposición es una alegría. Antes de su lesión lo estábamos utilizando como extremo y creemos que es la posición donde nos puede brindar todo su potencial, es polifuncional, juega como lateral, como volante central, pero por sus condiciones físicas nos gusta que juegue más por la banda, sea como lateral o como extremo, estamos contentos de tener varias opciones. Miguel (Monsalve) tiene un problema muscular, tratando de compensar su problema de hombro, esperaremos la incapacidad médica que tendrá, Adrián (Arregui) esperaremos su evolución para incluirlo al trabajo con el grupo”.



El técnico habló sobre lo apretado que es la tabla de posiciones, “es normal que sucedan cosas así en estas instancias del campeonato, hay equipos buscando clasificación, otros peleando por no descender, hay mucho nerviosismo, muchos enfrentamientos directos, ninguno quiere dar ventajas. Es mi primera experiencia como técnico y creo que la responsabilidad es de los entrenadores para que los jugadores salgan a la cancha a expresar una idea y si uno como entrenador tiene ese estrés, muchas veces eso es lo que se verá en la cancha. No es nuestro caso, tenemos seis partidos ganados, cinco al hilo, perdimos con Nacional y luego volvimos a ganar, esperamos que no caigamos en un bache, sigamos por nuestro rumbo, estamos logrando buenos resultados y esperamos seguir de esta manera”.



Analizando al próximo rival, “Bucaramanga tiene un técnico nuevo, pueden cambiar muchas cosas, dependiendo del análisis, tendremos una idea de lo que nos podrá presentar. Hay cosas que uno cree que pasan, uno identifica patrones, comportamientos, hay que potenciar nuestra idea y con las herramientas que tengamos, logremos sacar la diferencia”.



El estratega precisó que “mi reto y objetivo es hacer historia en este club, no tiene que ver mi fase de jugador con la que estoy viviendo de entrenador. Vamos despacio, partido a partido, no estar pensando en más allá. El día más importante es el entrenamiento y el partido más importante es el que viene. Estamos construyendo el proyecto, dependiendo de otros escenarios, pero no nos preocupamos por eso, todavía es temprano decir quienes se van o se quedan, en su momento saldrá a la luz”.



Pensando en lo que viene para la próxima temporada, González opinó que “todos piensan que porque tenemos dos delanteros y cuando buscamos a ellos cuando no tenemos la pelota, las ocupaciones de espacios son las mismas, la manera de jugar es la misma, hemos tomado registros distintos para tener otras variantes haciendo la misma idea. Lo que buscaremos para el próximo año será con base a la idea que pretendemos”.



Finalmente, habló sobre la posibilidad que llegue Jackson Martínez para el próximo año. “Con lo de Jackson (Martínez), hablamos con él, hubo acercamientos, él quería venir y entrenar, ahora está con cosas personales, el nacimiento de su hijo. Es una persona muy querida en la institución y hablaremos con él cuando lo decida, sin asegurar que vaya a firmar o no. Simplemente es un acercamiento que quiere hacer con el club y que se lo merece”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8