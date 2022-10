Paulo Autuori: ‘nosotros tenemos que aplicar una idea clara de juego’

Tras dos días de descanso, Atlético Nacional comenzó este lunes festivo en su sede de Guarne los entrenamientos de cara al partido contra Deportivo Pereira, el próximo domingo, por la fecha 19 en la Liga BetPlay II-2022. Paulo Autuori conoció el grupo el pasado viernes en Envigado, cuando el equipo hizo trabajo regenerativo tras el partido contra Once Caldas en Manizales.

En una sesión intensa de trabajos, el técnico brasileño junto a su cuerpo técnico, hará un diagnóstico profundo y mantendrá lo realizado por el anterior cuerpo técnico para finalizar la presente temporada, rescatando lo bueno y diseñando lo que tendrá para la temporada 2023.



Sobre este inicio del segundo ciclo como entrenador, Autuori remarcó que “tengo muchos años como entrenador, han sido muchísimos primeros días. Nos fue muy bien, me gusta estar en la cancha, me gustan los entrenamientos, creo en ellos. El entrenamiento hace el juego y el juego justifica el entrenamiento, entonces hay que sacar provecho, tener alegría, aplicar los conocimientos con seriedad, los jugadores tienen la idea clara que no pueden entrar a la cancha para salir igual, el aprendizaje es constante. Hay que tener la mente abierta para recibir las informaciones nuevas”.



En cuanto al grupo, el brasileño señaló que “estuvieron muy receptivos, me dejaron muy satisfecho y con muchas expectativas para lo que se puede hacer. Tienen cosas muy claras y hay que contemplar y hablar del trabajo logrado por el profesor Hernán Darío Herrera y Pedro Sarmiento, solidificar ideas, continuar otras ideas y paso a paso agregar ideas que son importantes para las demandas que hay en el fútbol actual”.



En cuanto a novedades, Álvaro Angulo y Jhon Duque siguen en departamento médico, tratando sus lesiones. Varios juveniles trabajaron con el equipo como José Daniel Arias, cartagenero, categoría 2003, quien puede trabajar como lateral y central por izquierda, lleva dos años en el fútbol formativo del club y actualmente juega en la categoría sub-20 que dirige el profesor Felipe Merino.



Finalmente, Autuori habló sobre el sentir de los hinchas, “el hincha quiere ganar partidos, pero no de cualquier manera, nosotros tenemos que aplicar una idea clara de juego para plasmarla en la cancha, seguramente tendremos partidos que estaremos mejor en lo individual y en lo colectivo, otros no tanto. Es lo normal, pero la idea sea clara para todos, especialmente los que miran los partidos. Los hinchas gustan de ganar, pero que en el próximo partido también se pueda ganar con los mismos elementos. Sabemos que el fútbol es incierto para el partido siguiente”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8