El Once se acerca a la clasificación: empató 1-1 contra el Cali

Deportivo Cali empató 1-1 contra el Once Caldas por la fecha 18 del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2022, en el estadio del Cali en Palmaseca. Partido donde los azucareros iniciaron ganando y cuando se creía que aumentarían la ventaja, los de Manizales lograron la igualdad desde el punto penal.

En los primeros minutos, ambos equipos buscaron tener el control del esférico, pero sin muchas aproximaciones en las áreas contrarias. La primera llegada clara fue al minuto 14 por Harold Santiago Mosquera, quien recibió por el sector izquierdo, buscó el espacio, remató y el arquero Eder Chaux la alcanzó a arañar para enviarla al tiro de esquina.



Seis minutos después, los caleños volvieron al ataque por el otro sector, Teófilo Gutiérrez jugó con Ángelo Rodríguez, quien dentro del área grande asistió a Kevin Velasco, en el cual, el extremo trató de tener una mejor ubicación y disparó con su pie izquierdo para anotar el 1-0.



Sobre los 25 minutos, Teo recibió una habilitación del equipo manizaleño en un mal rechazo, tiró cruzado de primera y pegó en el palo horizontal de Chaux. El conjunto blanco que visitó de negro continuaba sin reaccionar, donde los verdiblancos no lo sufrían en defensa y estaban más cerca de anotar el segundo.



Cerrando el primer tiempo, al minuto 42 la visita cobró un tiro de esquina, en el salto de los jugadores en el área, pegó en la mano de Germán Mera, el árbitro Bismarks Santiago cobró penal y después del llamado del VAR de Leonard Mosquera, lo ratificó. Edwar López se posicionó enfrente del esférico y marcó el empate parcial.



Para la parte final, Once Caldas hizo el primer cambio. Entró Marlon Piedrahita por Nahuel Gallardo. La dinámica del juego no cambió mucho de inicio y los azucareros tuvieron otra ocasión al minuto 48, tras un remate de Jimmy Congo que rechazó Chaux al tiro de esquina.



A los 61 minutos, el equipo caldense volvió a llegar al arco contrario con un tiro libre que ejecutó Piedrahita, pero controló sin problema el arquero del Cali Humberto Acevedo. Después Jorge Luis Pinto realizó las primeras sustituciones. Salieron Santiago Mosquera, Ángelo Rodríguez, Juan José Mina y Fabry Castro por Jhon Cabal, Agustín Vuletich, Juan Esteban Franco y Enrique Camargo.



Los manizaleños lograron tener un poco más la posesión del esférico, generando que se acentuara el juego en el mediocampo, por ende bajaron las opciones de gol. Al minuto 76, Guillermo Burdisso tuvo un cabezazo, pero salió desviado. Luego la visita realizó otro cambio, ingresó Mauricio Gómez por Juan David Rodríguez.



Al final ninguno de los dos conjuntos se hicieron y terminó con igualdad a un gol. En la próxima fecha de la liga colombiana, Deportivo Cali visitará a Independiente Santa Fe y el Once Caldas recibirá a Alianza Petrolera.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15