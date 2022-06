Julio Comesaña: ‘Medellín debe construir sobre lo que ya se hizo’

La historia de Julio Comesaña, como todos conoce, llegó a su final hace unos días. Luego de anunciarse su salida, el uruguayo habló acerca de lo que sucedió, en ese momento, en el calor, tras la eliminación de los cuadrangulares y de tener algo en la mente, para empezar a dibujar el segundo semestre.

Como si fuera algo ya premeditado o que esperara, su salida poco le sorprendió. Ahora, fuera del poderoso y aprovechando su tiempo, Comesaña habló con FUTBOLRED. La ilusión quedó a un lado, de ese reencuentro que hace seis meses se dio, pues la historia del uruguayo y el DIM van de la mano, cuando llegó a la institución, en los años 80.



Más allá de la salida, la planificación que tenía con el equipo. Además, la no comunicación con los directivos, pensando en el futuro, lo hicieron estar al tanto de la situación y lo que ocurriría, con el paso del tiempo.



Balance temporada con el Medellín: fue positivo, creo que de acuerdo a lo del año pasado, el remate de la temporada, donde se mostró una mejoría. No alcanzó. Este semestre crecimos, se fue logrando una estabilidad futbolística, logrando resultados. En casa no perdimos, hasta el duelo contra Tolima. Afuera empezamos sin conseguir resultados, luego cambió esto. El balance fue creciendo, hicimos una labor importante y diría que es un paso grande para lo que pensábamos que iba a ocurrir en el segundo semestre.



No se pudo, se cortó ahí. Sería bueno que el club construyera sobre lo que ya se hizo.



Poca comunicación con la junta directiva para el futuro y salida: no sé ni me interesa. Solo sé que la directiva tomó la decisión de cambiar el cuerpo técnico, sin preguntar. Eso quiso decir que no me querían y no iba a estar más. Las razones no me preocupan, porque sé que había más para las buenas, que para tomar esta decisión. No reclamaré nada. Iré a un lugar donde me quieran.



La despedida con el plantel fue la noche anterior, luego de ganar contra Equidad. Estuvimos charlando en el hotel, dándoles la información de lo que vendría, descanso de unos días y la fecha para volver. Los felicitamos por el esfuerzo, dejamos claro que no era fácil que nos volviéramos a encontrar. Entendíamos con el profesor Franco que debíamos solucionar varios problemas importantes para el plantel, esperábamos reunirnos al otro día con las directivas. Pero la reunión fue para comunicarnos eso.



Planeamiento para la otra temporada, con lo que tenía: en mi celular tengo el borrador, cosas escritas. Las miramos con el profesor Franco. Eran 11 puntos para atacar, resolver. En la mayoría, son importantes y sobre eso se apoyaba la tarea con el equipo profesional. Era una evaluación individual del plantel, minutos jugados, rendimiento, lesiones. Las necesidades que teníamos en posiciones, quienes terminaban contrato y demás.



Todo eso que debíamos haber hablado meses antes, para hacer un seguimiento. No fue así, las dificultades para continuar iban a existir, aunque no me sacaran, no iba a continuar. Ni pregunté y así quedó.



Posibilidades de dirigir: no es un momento de tomar equipos. Los que ya cambiaron lo hicieron. No veo donde pueda haber un movimiento, descanso un poco. Me dedico a leer un montón, cosas pendientes, reflexionar sobre esta etapa de trabajo. Ver fútbol y todo lo que tiene esta profesión.



Favorito a ganar la Liga: Creo que Tolima era un equipo más estructurado, con más tiempo juntos. Nacional venía con dificultades, pero hay que reconocer que hicieron un excelente segundo tiempo con la entrada de Andrade, fueron al ataque con determinación. Los goles fueron muy bonitos, el golazo de Candelo, le pegó con mucha precisión. No digo que esté todo terminado, Tolima es un buen equipo. Nacional llegará con el envión anímico, Tolima es un buen equipo, deberá correr riesgos y Nacional aprovechar eso. Me parece muy difícil, pero no imposible, remontar el resultado.



Semestre del Junior: no puedo opinar, porque tengo una buena relación con Juan Cruz. No lo he visto en el trabajo. Lo que conozco es por sus clubes. Junior tuvo un comienzo aceptable, con un bache. Logró rematar el campeonato con condiciones. Hizo méritos para llegar a donde estaba. Lamentablemente no pudo vencer a Nacional. Hay una expectativa para la próxima temporada, para que desarrollen el trabajo, como se van a reestructurar.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED

@seracoca_95