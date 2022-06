Christian Marrugo: ‘Medellín se metió en mi corazón, hay gran mística’

Tras ese inolvidable 2016, donde fue pieza clave en ese título del Deportivo Independiente Medellín, Christian Marrugo regresó al poderoso para aportarle su buen juego, goles y talento al conjunto antioqueño que disputará la Liga II-2022 y la Copa Colombia. En diálogo con ‘Múnera Eastman Radio’, el cartagenero dejó sus sensaciones de volver a vestirse de rojo.

“Llegué como jugador libre, firmé por un año a préstamo. Fue un arreglo muy sencillo, porque ambas partes queríamos y eso fue lo más importante. Antes no se había dado, porque con Águilas tenía unas cláusulas, Medellín estuvo pendiente de mí, ya estoy en el club y ahora necesito mentalizarme y rendir de la mejor manera”, remarcó Marrugo.

Además, “uno hace su trabajo, con Águilas demostré porqué debía volver al DIM, por todo lo que hice allá me abrió las puertas. No sé qué habrá pasado antes, no estaba en ese grupo. Dieron su máximo esfuerzo, intentaron llegar a la final, pero no pudieron. No todos pueden ser finalistas, cada uno trabaja para ser campeón, unas veces se da y otras no”.

Sobre ese título del 2016 con el DIM, Marrugo detalló que “fue un lindo recuerdo, cuando uno deja huella, siempre deja las puertas abiertas. Mi mentalidad era estar muy bien físicamente y en lo deportivo y por eso se dio la posibilidad de volver a Medellín”.

El cartagenero aprendió a amar el DIM y eso fue lo que lo motivó para regresar. “Hay una mística, después de pasar por tantos equipos, lo que sentí en el Medellín fue especial, en todos los clubes me dieron cariño, pero lo que me han brindado acá es algo que no se compara con nada. Es un cariño, un amor que siento por esta institución, es un sueño cumplido volver para terminar mi carrera”.

Christian, detalló su sentimiento hacia el Medellín y lo que pretende en esta segunda etapa con el club. “Medellín se me metió en el corazón, hay una gran mística, un gran cariño y deseo poner todo mi talento para terminar mi carrera de la mejor manera. El hincha está feliz, sentí la energía de ellos y eso me motivó en volver, yo quiero aportar lo mejor que pueda, creo mucho en las energías y eso es lo que debemos aprovecharlas”.

Finalmente, el volante dijo que “esperemos seguir con este grupo que hicieron grandes cosas en el semestre, esto es de todos, hinchas, jugadores, cuerpo técnico. Yo quiero aportar mi granito de arena, quería estar y todo el arreglo fue muy fácil. Me siento cómodo acá, era donde quería estar. A todos los hinchas les agradezco ese cariño y la buena energía, comenzamos una nueva etapa para mostrar ese nivel y podamos conseguir un nuevo título”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8