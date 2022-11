Falque sobre Águilas: ‘sabemos que será un partido muy duro’

América de Cali ya está en territorio antioqueño, donde este sábado enfrentará a Águilas Doradas, por la fecha 1 del grupo B de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Antes del viaje, el mediocampista español Iago Falque, habló sobre los minutos que lleva en campo y la posibilidad de ser titular.



“Todo es un proceso, cada vez me vengo encontrando mejor y cuando el míster lo crea oportuno, ese será el mejor día seguro. Él lo está gestionando muy bien y la cosa está yendo muy bien también. Llevo bastante tiempo con el equipo entrenando, entrando, me estoy sintiendo bien con los minutos que he tenido y será una cuestión de tiempo”.





Sobre lo que le pide el técnico en campo, dijo que “depende del partido, sobre todo cuando uno entra en el segundo tiempo los juegos cambian mucho. Uno cree una cosa y después son otra. Dependiendo de lo que se necesite, el jugador que se sustituya; me ha tocado con atacantes, volantes ofensivos y defensivos. Lo importante es adaptarse, con el profe tengo muy buena comunicación, cada vez nos conocemos mejor y sabe lo que le puedo dar”



Es consciente que deben conseguir un buen resultado: “en los torneos cortos como este, es muy importante el primer partido, pero sin desmeritar los otros. Estamos con muchas ganas de empezar con buen pie. Hemos hablado de que tenemos un partido muy importante, pensar en ir allá y hacer los tres puntos, un gran partido y así sucesivamente. Ahora lo importante es sumar de a tres, si se puede y esa es la meta”.



Analizó al rival de turno: “en el anterior semestre nos ganó allá y en este nos pusieron problema para ganar con uno menos, pero hicieron un gran partido. Cualquier rival hay que respetarlo, obviamente igual no tienen el nombre de otros, pero si está ahí, es porque han hecho las cosas muy bien y sabemos que será un partido muy duro”.



Seguidamente continuó sobre el nivel del grupo B: “está todo muy igualado, cualquier partido es complicado, igual nos han tocado equipos con menos nombre, pero se ha definido todo por un punto, por los cual creo que está todo igualadísimo. Cualquiera te puede ganar o le puedes ganar, con lo cual, en este caso los detalles son fundamentales y tenemos que cuidarnos muy bien, porqué ahí estará la clasificación para la final”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15