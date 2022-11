Messi el motivador: Scaloni reveló qué significa el astro en Selección

A pocos días del Mundial Qatar 2022 y a puertas de darse a conocer las listas definitivas, Lionel Scaloni, DT de la selección de Argentina, sigue enfocado en qué jugadores llevará a la cita mundialista, pero de momento, se le ha visto activo en salidas públicas previo a las fechas decisivas.



Por ello, el técnico también tuvo tiempo de hablar de Lionel Messi, su máxima estrella con la que espera ganar el Mundial y en el programa de TyC Sports en Argentina, contó lo que significa el astro del PSG en la Selección.



“Te vas poniendo más viejo y vas conociendo cosas, pero no es la misma persona con 20 que con 35 años. Messi fue ganando rol dentro de los equipos y cada vez más protagonismo, pero no solo por ser el mejor, sino por lo que aporta en un grupo”, reconoció Scaloni.



Igualmente, el técnico argentino declaró que no solamente infunde respeto dentro, sino también cada palabra que menciona es de gran valor para cada compañero, quienes escuchan siempre atentos a cada silaba que produce Messi.



“Su palabra vale mucho más que cualquier otra, siempre tiene la palabra justa. Cuando habla, todo el mundo lo escucha. Transmite otra cosa, es la realidad. Sobran las palabras cuando termina de hablar él, hay veces que es mejor no hablar”, dio a conocer el técnico del seleccionado argentino.







De momento, mientras Scaloni espera no llevar ningún jugador lesionado a Qatar y por eso quiere esperarlos a todos hasta último momento, pues los quiere al cien por ciento y cuando se haga el anuncio oficial, espera de ellos lo mejor en Qatar.