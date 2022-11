'Rifle' Andrade destapó todo: habló de América y salida de Gio Moreno

Andrés ‘Rifle’ Andrade fue uno de los jugadores que salió de Atlético Nacional tras la eliminación de Liga BetPlay 2022-2 y tras no ser tenido en cuenta en el equipo de Paulo Autuori para 2023, el volante espera ofertas formales para continuar su carrera.



Tras su salida, Andrade habló por primera vez en público y lo hizo en el programa de ESPN F360, donde contó detalles de cómo fue su proceso en Atlético Nacional con técnicos como Guimaraes, Juan Carlos Osorio, Pedro Sarmiento, Hernán Darío Herrera y el reciente Autuori, además de las situaciones que se manejó en el club tras la polémica salida de la leyenda Giovanni Moreno.





“Todos sentimos la salida de Giovanni Moreno y nadie pudo creer que se hubiese ido así se fue. El grupo sintió esos cambios y trató de levantar, pero finalmente no se consiguió”, mencionó el volante.



Con respecto a los cambiantes entrenadores que tuvo Nacional en estos últimos años, Andrés Andrade confirmó que de todos aprendió algo, pero que con los que mejor se sintió fue con Alexandre Guimaraes y Juan Carlos Osorio.



“De todos me llevo un aprendizaje, pero Osorio explotó la mejor versión de mí para dar el máximo nivel. Guimarães me dio confianza y tuve grandes Libertadores y juegos con él. Con Herrera y Sarmiento no tuve la continuidad que hubiese querido" pero cuando no se consiguen los resultados pues toca irse”, dijo Andrade.





Por último, el volante habló de posibles ofertas y lo que será su futuro, no negando que tuvo una llamada de América, pero no volvieron a contactarse con él, confirmando, además, que cuando tenía contrato con Nacional sí le presentaron una oferta oficial, pero decidió quedarse en el club verdolaga.



“Tengo ofertas del exterior, pero de Colombia el único que se contactó una vez fue América y no volvieron a decir nada. En años anteriores ellos se interesaron en mí, pero decidí seguir en Nacional”, finalizó Andrés Andrade.



De momento, Andrade aún no define su futuro, pero espera analizar las ofertas que se presenten, pues tiene posibilidades de salir a un equipo de Ecuador, pero aún no decide, pues espera poder continuar jugando en Colombia.