¿Fracasó en Brasil? Andrés Colorado ya piensa en su regreso al FPC

Con el fin de algunas ligas sudamericanas, algunos futbolistas colombianos pronto acabarán competencias y antes de salir a vacaciones, han empezado a analizar su situación deportiva, haciendo análisis sobre su desempeño y si les conviene seguir en el exterior. Una de esos talentos es Andrés Colorado, quien no ha tenido continuidad en el Brasileirao.



A falta de tres jornadas para acabar la liga, Rogerio Ceni, director técnico de Sao Paulo ya se plantea reestructurar el equipo para la temporada 2023 y varios jugadores podrían decir adiós por no ser tenidos en cuenta en la plantilla. Andrés Colorado no es ajeno a esta situación y sería uno de los más opcionados en irse.



“El colombiano tuvo pocas ocasiones y sufrió con las lesiones. Para mantenerlo, Sao Paulo, en crisis, necesitaría invertir algo más de 8 millones reales”, dio a conocer el medio de comunicación Globe Sporte de Brasil.



Hay que recordar que Sao Paulo tuvo un principio de acuerdo con Cortuluá para el préstamo de Andrés Colorado, pero tras una temporada en Brasil, el club paulista no haría efectiva la compra, por lo que el futuro del volante es incierto, pero una de las opciones es volver al fútbol colombiano tras no encontrar el éxito en el extranjero.



Los números de Andrés Colorado con Sao Paulo es de apenas 16 partidos jugados durante todo el 2022, pero fue parte de la nómina que quedó subcampeona de Copa Sudamericana y además campeón del Campeonato Paulista.