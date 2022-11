Santa Fe sufre otra baja sensible para lo que resta: ‘Debe operarse’

El empate sin goles que deja vivo al Junior de Barranquilla y que desaprovechó Independiente Santa Fe la posibilidad de sumarse al liderato del Grupo A en un partido polémico no fue lo importante. Sin duda alguna, el resultado pasó a un segundo plano después de confirmarse lo que nadie quería oír, pues el departamento médico del club cardenal se extiende ahora con una dura baja. No obstante, el no haber ganado, complica a los albirrojos, pues si Millonarios vence a Pereira, desplazarán a los dirigidos por Alfredo Arias al segundo lugar.

Un hombre que se había perdido varios partidos en el todos contra todos, pero que regresó sobre el final y venía siendo importante en los cuadrangulares finales como Harold Rivera se perderá lo que queda de esta instancia, así como el defensor central José Manuel Aja. Con la expulsión de Carlos Moreno contra el Junior de Barranquilla, no será la única ausencia para visitar al cuadro atlanticense en la próxima fecha en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.



Y es que, a los nueve minutos, en un salto, Harold Rivera cayó mal y se tomó su hombro al tocar el suelo. Un golpe sin contacto con un rival que le dejó la clavícula afectada. Fue sustituido por Neyder Moreno y se perderá los tres partidos que faltan y en caso de llegar a la final también.



Alfredo Arias en rueda de prensa confirmó la gravedad de la lesión y el estado de Harold Rivera y el panorama no es para nada positivo, “seguramente se sacó la clavícula solo, pero ahora lo tienen que operar y lo perdemos ya. Hay que operarlo de la clavícula”. El tolimense venía siendo una pieza fundamental para Arias en la medular de Independiente Santa Fe.