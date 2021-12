Desmienten trueque que reviviría a Cadena: 'Hoy el Cúcuta no existe'

La versión corrió como pólvora: José Augusto Cadena, el hombre que condenó a la desaparición al Cúcuta Deportivo por sus malos manejos, podría regresar a la Liga Betplay. ¡Pánico!

La maniobra sería una especie de trueque entre presidentes: el de Alianza, Orlando Ferreira, pasaría a Cúcuta Deportivo después de una reorganización, y su lugar lo ocuparía Eduardo Silva Meluk, ex presidente del Independiente Medellín y quien sería el encargado de devolver al polémico Cadena al protagonismo en el fútbol colombiano.



Sin embargo, hay una versión que descarta ese movimiento: la de Ferreira, presidente de Alianza: "Hoy el Cúcuta no existe, está en liquidación, por tal razón no puedo ser el presidente", dijo, con toda claridad.



El directivo explicó que ha estado ayudando en la posible solución de los problemas que sufre el Cúcuta, sin reconocimiento deportivo ni existencia en la Superintendencia de Industria y Comercio, y eso alienta la idea de que él fuera presidente próximamente. Pero no hay club ergo no hay cargo.



"Es muy difícil el tema en la superintendencia. Se está buscando alguna solución pero eso requiere tiempo", añadió Ferreira.



El propio dirigente dijo desconocer de dónde vienen los rumores: "Hoy no es cierta esa versión. Y ustedes mañana (en la asamblea de Dimayor) se darán cuenta de cómo queda confirmado el próximo campeonato sin la presencia del Cúcuta", concluyó.