Guimaraes los desmintió a todos: no renunció a América y quiere seguir

América de Cali terminó su participación en los cuadrangulares de Liga Betplay, de los que estaba eliminado hace dos jornadas, pero no significa que no esté dando noticias a granel.

El equipo 'escarlata' ha sido centro de polémica por cuenta de las declaraciones de sus directivos y el técnico Alexandre Guimaraes.



La historia empezó con una declaración del propio presidente escarlata, Mauricio Romero, quien antes de esto cuadrangulares dijo: “El profe Guimaraes ha hecho un buen trabajo y eso lo reconocemos, pero en el América hemos decidido darnos un tiempo para decidir en torno a su continuidad en el equipo. Al final haremos un balance y allí tomaremos decisiones”.



El propio brasileño se declaró incómodo con el comentario, alentado por el máximo accionista Tulio Gómez en sus redes sociales, y dijo que respetaría hasta el final el acuerdo de prudencia y paciencia que tenía con la directiva y que, al parecer, solo respetó él.



Después Romero quiso corregir, pero era tarde: "Sobre el tema de Guimarães he sido muy claro, desde mi concepto personal se vendió una idea errónea para desestabilizar al equipo. En ninguna entrevista dijimos que el profe Guimarães no iba a seguir”, dijo.



Se destapó Guimaraes



Pero terminaron los cuadrangulares y Guimaraes no se guardó nada: “Hablaron de una supuesta carta de renuncia, nosotros nunca hemos renunciado. Nuestro interés es seguir en América“, contó en rueda de prensa.



“La carta que nosotros enviamos fue una protocolaria de no renovación automática del contrato, pero eso no es ninguna renuncia, todos los clubes están obligados a hacerlo”, añadió.



Insistió en que tiene el apoyo de los jugadores, que habrían querido hacerle un homenaje antes del jeugo contra Boyacá Chicó (4-2) al que él se negó, y dijo: “a este momento nosotros no sabemos nada”.



Tan firme es su intención que habría descartado ofertas: “Me llegó una oferta antes de la serie con Millonarios. Yo no la acepté, era una oportunidad profesional pero dije no. Aquí el problema no es económico, ni lo fue antes ni ahora. Hasta que termine el campeonato no acepto, no estuve abierto a ninguna oferta”, afirmó.



América no ha hecho pública su posición pero pocos apuestan por la continuidad de Guimaraes y hay rumores diarios sobre acercamientos con otros técnicos. Hay que esperar a la decisión final.