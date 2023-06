¿América de nuevo se acerca a Ricardo Gareca? Habría un interés

América de Cali sigue preparándose para disputar su último partido de cuadrangulares del grupo de Liga BetPlay y frente a Boyacá Chicó cerrarán su participación en este primer semestre.

Luego de perder todas las posibilidades de lograr la final, empezaron los rumores de un posible cambio de técnico en América, pues Alexandre Guimaraes aún no define su continuidad y se le acaba el contrato a finales de junio.



Tras las negativas de Alejandro Restrepo por el interés en contratarlo, América seguiría buscando opciones y desde que salió Ricardo Gareca de Vélez Sarsfield, el técnico argentino empezó a sonar. Sin embargo, esa posibilidad se fue alejando.



Pese a la compleja llegada, América seguiría insistiendo en tener a Gareca, pero el técnico aún no sabe qué hará con su futuro, pues de acuerdo al periodista Francisco Henao, el ‘Tigre’ tendría propuesta en Arabia Saudita, pero también la opción del cuadro escarlata le puede estar interesando y mantienen un leve acercamiento. De igual manera, el argentino no avanza en la decisión pues en su mente también está darse un periodo de descanso.



Confirmado: ya se dio un primer contacto entre América de Cali y Ricardo Gareca para q venga como DT. Los diálogos seguirán para acercar posturas en lo económico. El Tigre tiene oferta de Arabia y analiza también la opción de un descanso prolongado, pero lo seduce el rojo de Cali.



Hay que recordar que, en su fugaz etapa con Vélez, Gareca enfatizó que necesitaba pastillas para dormir y el cansancio lo dominaba, por lo que su salud también entraría como factor importante antes de elegir su nuevo reto como técnico.



Por ahora, en América sigue Guimaraes y habrá que esperar a que finalice el campeonato para ver si el actual técnico al fin se va o decide renovar el contrato.