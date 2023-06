Ojo hinchas: 'Siempre quise dirigir al América pero he tenido miedo'

América de Cali cerrará este fin de semana su participación en los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023 y será un adiós amargo pues hace tiempo que se resignó a no ser finalista.

Seguramente será el momento de anunciar oficialmente el nuevo adiós del técnico Alexandre Guimaraes, quien no pudo repetir el título de 2019 y se irá con esa amargura y dejando una duda enorme sobre quién será el nuevo entrenador.

​

Sonaron nombres como Hubert Bodhert, Alejandro Restrepo e inclusive Lucas González, pero todos palidecerían si un histórico se animara a ocupar el banquillo: Julio César Falcioni.

​

Precisamente, el inolvidable portero escarlata habló esa posibilidad, pero puede no ser la respuesta que esperarían los hinchas: "Es algo que siempre pensé, pero siempre me dio temor... Pasaron tantos años después de que me fui como jugador, y si como técnico te toca perder dos o tres partidos... No, no me gustaría que ese cariño se perdiera o se volviera un insulto", dijo en entrevista con El País de Cali.



"El fútbol a veces te da dos o tres resultados negativos y bueno… Ojalá algún día se dé esa posibilidad. Ha pasado mucho tiempo ya", añadió, abriendo una puerta.

​

Falcioni reconoció que en el pasado le ofrecieron dirigir a Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Cali, para alivio de quienes aún recuerdan sus espectaculares atajadas y sus títulos vestido de rojo, ni lo pensó: "Nunca quise por amor al América... Nunca traicionaría al hincha del América. Me pareció que no correspondía".