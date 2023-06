Parte de tranquilidad: Gamero habló de salud de Millonarios para final

Esta sábado, en el estadio El Campín, se coronará el nuevo campeón de Colombia, en la final de vuelta que disputarán Millonarios y Atlético Nacional, tras el 0-0 de la ida.

Los ánimos están encendidos, la boletería agotada y, felizmente para el azul, la plantilla está habilitada para el máximo desafío.



Así lo confirmó el técnico Alberto Gamero, quien dijo que si bien el esfuerzo fue alto debido a que "siempre tuvimos la mentalidad de venir a buscar el partido, de poner el juego en una zona donde Nacional no sea fuerte" en la ida, la situación médica de los jugadores es alentadora.



“Los cambios fueron prácticamente por calambres, no fueron por una molestia muscular, caso Vega y Cataño, que incluso ellos mismos pidieron los cambios... No queríamos que ninguno hiciera un esfuerzo mayor y que se pusiera en riesgo el partido del sábado”, señaló.



El DT tendrá entonces a los 23 viajeros a Medellín y a otros que no estuvieron a disposición: Álvaro Montero, Óscar Cortés volvieron de Selección Colombia y Luis Carlos Ruiz juega con normalidad en Bogotá. La única duda es Luis Paredes, por un problema de rodilla, pero hay optimismo.