Gamero tendrá la duda para la vuelta: dilema entre Cortés y Valencia

Millonarios fue superior en Medellín, luego del partido que se imaginó Alberto Gamero, en la final de ida de la Liga BetPlay contra los verdolagas. El planteamiento de Gamero cambió sobre los minutos antes del juego, pues un cambio nominal de Autuori, terminó en conocimiento de Millonarios, para modificar la zona de ataque.



La aparición de Jader Valencia por el sector izquierdo fue sorprendente, pues en el papel todos tenían a Beckham David Castro por ese sector. Sin embargo, la inclusión en ataque de Yerson Candelo y Éddier Ocampo como lateral, pretendía una salida constante de ambos. La fórmula resultó.



Jader Valencia no solo complicó al juvenil, pues en varias ocasiones le ganó la espalda, a punta de velocidad y cuando se retrasó, aportó y evitó la escalada por ese sector de los verdolagas, siendo una de las principales apuestas de Autuori.



En el mapa de calor, se ve que su posicionamiento fue en campo rival, buscando abrir la cancha y generando peligro, pues de sus pases nació el balón que estrelló en el palo. Tuvo el 79% en la precisión de los pases, siempre orientados para el ataque azul.



En el duelo contra Ocampo, lo complicó y por esto, Autuori también se vio obligado a cambiarlo para el segundo tiempo. Las salidas de Valencia no fueron seguidas, pero siempre añadiendo profundidad, esa que pedía Gamero a sus dirigidos.



Ahora, para el duelo de vuelta en Bogotá, Alberto Gamero tendrá en su mente el esquema que necesitará en El Campín, teniendo en cuenta que regresaron a Colombia Álvaro Montero y Óscar Cortés. Con el juvenil podrá ganar más explosividad y aprovechar las falencias que mostró Nacional en Medellín. Serán días definitivos, para que el estratega decida por el buen momento del número 16 o si se la juega con el talento diferencial del Sub 20.