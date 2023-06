Así leyó el partido Gamero: cierre táctico para desarmar a Dorlan

Millonarios mostró una cara interesante, en el duelo de ida de la final de la Liga BetPlay contra Atlético Nacional. El duelo táctico lo ganó el entrenador azul, pues leyó desde antes, los cambios que tendría Autuori, obligándolos a buscar más la posesión, cosa que por pocos pasajes del duelo consiguieron.



Empate sin goles, que dejó todo para resolverse en Bogotá. Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reconoció las virtudes del rival, pero, también enfatizó en lo que planteó su equipo, pues tuvieron las chances más claras de gol. Estas fueron las declaraciones del estratega, pensando en lo que serán los 90 minutos finales.



Análisis del partido y de buscar el resultado: pienso que no estoy de acuerdo en la mentalidad de no querer perder. Muchas veces en el fútbol juegas bien y pierdes, siempre tuvimos la mentalidad de hacer un buen juego y buscar el partido, ponerlo en una zona donde Nacional no sea fuerte, que es en zona dos y uno de ellos. Porque lo dije antes, tenían dos jugadores para la media distancia, Dorlan y Jarlan. Fue un partido de ida y vuelta por momentos, más en el segundo tiempo.



Lo tuvimos, no lo alcanzamos, ellos también tuvieron. La llave queda abierta con dos grandes equipos con un buen juego de ambos.



Jugadores que salieron lastimados en Medellín, caso Vega y Cataño: se vienen partidos seguidos, es normal. Hablé con ellos y los cambios fueron por calambres, no por algo muscular, ellos dos pidieron los cambios. Les dije antes, tenemos otro partido más, no vaya a ser una lesión o un esfuerzo mayor. Ellos fueron valientes al decirlo, fueron los cambios. Los jugadores que están también quieren entrar y lo hicieron bien.



Cambio de posición con Silva para mandarlo por derecha: manejar la pelota por dentro, Larry, Pereira y Giraldo tienen buena posesión. Intentamos proteger la media distancia de Dorlan, de Jarlan y Gómez. Eran jugadores que, no viendo la claridad para atacar, iban a buscar eso. Silva con esa experiencia, marcaba a Banguero y lo atacaba. Cuando entró Larry y salió Cataño, para el 4-1-4-1 el equipo fue más sólido, Nacional no tuvo más llegadas y el partido fue de más control.



Sensación de haberse llevado el resultado de Medellín: no es de méritos. Enfrentamos a un gran rival que jugó, propuso. El hecho de jugar bien no quiere decir que hayamos sobrepasado a Nacional. Fue un partido de final, digno, ellos nos quitaron el balón y donde nosotros los atacamos también. Lo único que se puede decir es que tuvimos las chances más claras. La llave estará abierta. Así como nosotros propusimos, ellos lo harán en Bogotá.



Presión para Millonarios para afrontarlo en Bogotá: la presión es desde que salimos de Bogotá. Del hotel al aeropuerto fue impresionante. Eso se tiene así se juegue de local y visita, uno siempre quiere jugar en casa porque la conoce. Esto no quiere decir que tengamos ninguna ventaja, enfrentaremos a un buen rival, tenemos una final y que no hemos ganado nada. Ni ellos ni nosotros.



Cosas por corregir y regreso de Montero: hay cosas que uno siempre corrige. Hubo dos o tres desatenciones y unas transiciones defensa ataque que no culminamos bien. Los tiros de esquina no cobramos bien, los corregiremos. Así se gane o lo que sea, siempre habrá errores. Vamos a ver cómo llegaron, llegaron a las 5 p.m. en Bogotá y tendremos más hombres, ya miraremos.



Sorpresa de que Nacional no jugará sin un centrodelantero y cambios al final: no me sorprendió, porque los técnicos trabajamos en la semana. Autuori tuvo que ver algo para ponerlos ahí. Luego recordé que Hernán Darío nos hizo ese partido en Bogotá, ya nos lo había hecho. Coincidieron con eso, pensé en la media distancia, porque son jugadores goleadores en eso.

Ahí tuvimos que cambiar cosas, porque el equipo fue inteligente, se abría Jarlan y Dorlan, estiraban a los centrales. Le dijimos a Vega que no fuera a donde el balón, sino que se quedara en el opuesto. Eso lo corregimos en el camerino. Los cambios fueron porque pensaba que podría entrar Pereira y Larry, teníamos dos suplentes para la parte de atrás como Moreno o Murillo, porque Arias venía con molestia.



El único jugador por experiencia y perfil, era entrar a Larry. Pensamos en jugar con 4-3-3, cuando entra él, quiero que lleguen más. Giraldo apretaba a Zapata y Larry a Aguirre, no eran defensivos. Es una estructura que montamos para atacar.