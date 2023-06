Nacional y Millonarios no se sacaron ventaja: empate en la gran final

Nacional y Millonarios abrieron y disputaron los primeros 90 minutos de la gran final. Duelo de mucha tensión, donde los azules manejaron y sometieron con sus chances a los verdes. Autuori movió sus fichas e intentó cambiar las cosas, pero los problemas de generación y precisión en los verdolagas les pasaron factura, ante el planteamiento que puso Gamero, mostrando una mejor cara y defendiéndose bien. Finalmente el duelo terminó emparejado sin goles.

La duda en ambas escuadras era por las formaciones titulares, pues había rumor de algunas novedades, dependiendo de lo que mostraran en el campo. Autuori le dio lugar a Ocampo y Banguero, como laterales en ambas zonas. Por su parte, Gamero movió la zona de la mitad, a último momento le dio lugar a Vega y sacó a Vásquez, además, de enviar como inicialista a Jader Valencia, en lugar de Beckham David.



Además, Autuori se la jugó con Pabón y Jarlan, como hombres de referencia en el frente de ataque, para hacer posesión y fijarse entre los centrales azules.



La primera llegada a gol fue para Millonarios, Valencia ganó la banda y centrando el balón para que Castro aguantara y le dejara la esférica a Silva, quien remato y se fue cerca del arco local. Al pasar los 10 minutos, Nacional empezó a tomar más el balón, buscando abrir las bandas con la llegada de los laterales en ataque, pero, quedando desguarnecido atrás.



Millonarios fue inteligente al minuto 17, pues aguantó los ataques de Nacional, que a través de Pabón y Banguero probó con remates, pero ligeramente desviados. Una jugada al estilo de microfútbol entre Mackalister y Cataño terminó en habilitación para el número 10, remate que se estrelló en el palo, para la tranquilidad de Nacional, que no lograba posicionarse cómodamente en salida con la pelota.



Cuando Nacional tomó la esférica, buscó el juego en largo, con los defensores adelantados y jugando con Palacio, por la mitad del campo, para generar alguna chance. Sin embargo, al perder la pelota, se veían perdidos en el retroceso. Al minuto 25, Leonardo Castro tuvo una clara de gol, luego de una serie de rebotes en el área, quedó en la dirección de Castillo, sacándola al tiro de esquina.



Nacional apareció en ataque hasta el minuto 36, tratando de abrir la banda. Luego de los desplazamientos, Cristian Zapata se adelantó y sacó un remate de media distancia, para que Juan Moreno atajara la esférica. Los embajadores volvieron a tener otra chance de gol, tiro de esquina de Daniel Cataño que tomó curva para adentro, Harlem Castillo la sacó, sobre la línea, lastimándose el muslo posterior.



Una mala salida de Millonarios, al minuto 45, Dorlan Pabón tuvo su primer remate de media distancia de zurda y en dos tiempos controló Juan Moreno, para evitar el gol de Nacional.



Para el segundo tiempo, Autuori movió el equipo, sacando a Éddier Ocampo y dándole entrada a Jefferson Duque, para tener mayor referencia en la zona de ataque. Al minuto 50, Pabón volvió a tener una chance de gol, con el remate de tiro libre que contuvo bien Moreno.



Al minuto 53, Ortega tuvo un error en sus decisiones. Choque de Aguirre sobre Valencia, la pelota quedaba en poder de Millonarios, con Mackalister y Castro contra Zapata, el juez no dio la norma de ventaja, cortando una clara chance de gol.



El partido entró en una zona rocosa, donde Nacional y Millonarios se repartían la posesión de la pelota, sin mucha profundidad que preocupara a las defensas de ambos equipos. Al minuto 70, Gamero movió el equipo y sacó a Daniel Cataño, con molestias, dándole paso a Larry Vásquez, para hacer una línea de tres en la mitad del campo. Los embajadores volvieron a avisar al minuto 72, atacando el espacio por la banda. Perlaza centró y Mackalister estrelló la esférica en el travesaño. Para el minuto 79, Millonarios volvió a tener movimientos en cancha, Gamero sacó a Vega y Leo Castro, para enviar a Pereira y Uribe.



Autuori se la jugó toda y al minuto 83 mandó al campo a Solis y Ángel, sacando del campo a Barrera y Deossa. Para el remate del partido, Millonarios retrasó de buena forma sus líneas, complicó a Nacional y no lo dejó generar chances claras de gol, en medio del desespero por irse con ventaja.



El partido de vuelta se disputará esta sábado 24 de junio, a partir de las 7:00 p.m. en el estadio El Campín.