Revancha servida en Bogotá: así será la vuelta Millonarios vs Nacional

Fue un partido de ida digno de una final histórica e inédita: muy cerrada, muy táctica, de esas que aman los entrenadores y poco recuerdan los hinchas.

Se corrieron pocos riesgos en el duelo Atlético Nacional vs Millonarios, por la ida de la finalísima en el Atanasio Girardot, y con el 0-0 final hay que trasladar todo a El Campín, donde se jugará el partido de vuelta.



Nacional hizo una apuesta que no salió al inicio y que corrigió con un 9 de área en el segundo mientras Millonarios hizo un trabajo de desgaste puro y le alcanzó para dar algún susto. Pero al final todo está por decirse, en términos de estrellas y vueltas olímpicos, en Bogotá.



¿Cuándo será eso? El sábado 25 de junio. Y si no logró boletas hasta ahora, sepa que dependerá de un milagro: en poco más de dos horas se vendieron todas y ahora los abonados tienen hasta este jueves para hacer valer su derecho a compra. Según cálculos habría un potencial remanente de 3.000 boletas, pero es poco probable que alguno de los que tiene el privilegio lo ceda. En todo casi, aliste buen dinero...



Y si no es el plan, avise en casa que el fin de semana no habrá evento distinto a la final de la Liga Betplay I 2023.



Así se jugará la vuelta:



Millonarios vs Atlético Nacional

Sábado, 25 de junio 2023

Estadio: El Campín

Hora: 7:00 p.m.

TV: Win Sports +

Online: minuto a minuto