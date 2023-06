Nacional y Millonarios no se sacaron diferencias: claves del empate

El primer partido de la final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Millonarios terminó en tablas y sin goles. En el cuadro visitante el portero Harlen Castillo fue el más destacado, dejando el arco en cero con importantes intervenciones. En Millonarios,Jáder valencia se llevó los aplausos pues, a pesar de no jugar en su posición natural, fue el más peligroso.

Atlético Nacional:



Harlen Castillo: No tuvo muchas intervenciones, sin embargo, estuvo seguro a la hora de despejar el balón tras centros al área de su rival. Su atajada más destacada fue luego de un tiro de esquina que se cerró y casi termina en gol. Los palos de su arco lo ayudaron en dos oportunidades.



Danovis Banguero: Fue uno de los puntos más altos de Nacional. En defensa cumplió y no le permitió muchas libertades a Daniel Cataño. En ataque, logró desbordar y tuvo espacios para rematar al arco aunque no tuvieron buena dirección.



Cristian Zapata: Fue el pilar en la defensa del conjunto visitante. No perdió ningún duelo en el partido y cuando se sumó al ataque, exigió la respuesta de Juan Moreno.



Édier Ocampo: No tuvo un partido fácil. Fue reemplazado en el comienzo del segundo tiempo luego de no lograr marcar a Jáder Valencia, quien lo venció con facilidad.



Nelson Deossa: Colaboró en defensa para evitar la subida del lateral por su banda. En ataque no pudo influir.



Sebastián Gómez: Tuvo un partido discreto en el centro del campo aunque se asoció bien con Dorlan Pabón y Jarlan Barrera, sobretodo en el primer tiempo.



Nelson Palacio: El volante fue el equilibrio del equipo, además, estuvo seguro en la entrega de pases, superando en efectividad a sus compañeros.



Yerson Candelo: Fue mejor en defensa que en ataque. Cortó con ataques de Millonarios por el costado y acompañó la subida del lateral. No pudo influir en el primer tiempo y para el segundo terminó retrasandose para suplir la baja de Ocampo y permitir un cambio de esquema por parte de Autuori.



Dorlan Pabón: Fue el arma más peligrosa del conjunto verdolaga, sin embargo, un buen escalonamiento del rival y pocos espacios entre el mediocampo y la defensa, no le permitieron utilizar el recurso del remate de media distancia.



Jarlan Barrera: No intervino en el partido y fue intermitente en sus intervenciones. Recibió una falta que terminó siendo tiro libre directo para Nacional. Remató en dos oportunidades pero no encontró el arco.



Los que entraron:



Jefferson Duque: Ingresó para cambiarle la cara al ataque del conjunto local pero no pudo influir en el juego.



Jhon Solís y Tomás Ángel: Solo estuvieron en campo por 10 minutos.

Millonarios:



Ómar Bertel: Gran esfuerzo del lateral que venía sumando minutos tras una larga lesión. Fue imperial en los duelos por la banda, ganando todos los duelos. Además, remató en una oportunidad al arco contrario y formó una buena sociedad con Jáder Valencia.



Jorge Arias: Cumplió en su posición natural e intentó darle salida a Millonarios con pases profundos a los extremos.



Andrés Llinás: No tuvo muchas complicaciones en el fondo, sin embargo, respondió cuando fue necesario. En dos oportunidades salió a cortar posibles remates de media distancia.



Elvis Perlaza: Cumplió con un buen partido aunque no fue exigido. Por una infracción cerca de su área, permitió un tiro libre para Nacional.



Stiven Vega: Fue el hilo entre defensa y ataque. Se encargó de cubrir espacios en defensa cuando los laterales se adelantaron en el campo. Estuvo seguro en la entrega del balón a sus compañeros.



David Macalister Silva: Tuvo pinceladas de calidad, sobre todo en el primer tiempo. Con su clase, dejó mano a mano a Daniel Cataño y también pudo marcar pero falló en la última decisión. Constantemente se le vio dando órdenes a sus compañeros.



Daniel Giraldo: Cumplió una buena función en el centro del campo. No se sumó tanto al ataque debido a la instrucción de Alberto Gamero de vigilar a Dorlan Pabón,



Daniel Cataño: El volante tuvo su chance de marcar gol y preocupó a Nacional con sus ingresos al área. Tuvo pasajes del partido en ambas bandas para alejarse de sus referencias. Abandonó el compromiso por lesión en el minuto 71'..



Jáder Valencia: La revelación en el partido. A pesar de no ser extremo natural, fue el jugador más incisivo de Millonarios y superó con facilidad a sus marcas. Fue protagonista en las jugadas de mayor peligro.



Leonardo Castro: Se movió entre líneas, inquietó a la defensa contraria pero no tuvo claridad de cara al arco. Su función como pivote permitió a los volantes sumarse al ataque.



Los que entraron:



Larry Vásquez: Se ubicó en el centro del campo para darle pausa y repartir el balón, además para ganar altura. Su ingresó soltó un poco a Daniel Giraldo.



Fernando Uribe: Jugó poco en el partido. Reemplazó a Leonardo Castro en el minuto 77' pero no tuvo ocasiones.



Juan Carlos Pereira: Con su entrada, Gamero recuperó energía en el centro del campo. Reemplazó a un extenuado Stiven Vega.