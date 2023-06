Paulo Autuori confirma regreso de Kevin Mier para la final en Bogotá

Paulo Autuori sorprendió con su esquema táctico en el primer partido de la final de la Liga BetPlay. El entrenador alineó a un equipo sin referente de área pero el desarrollo del compromiso lo forzó a modificarlo.



Finalizado el partido, que terminó 0-0, el entrenador brasileño habló en rueda de prensa y recalcó que era un planteamiento que se había utilizado en otras oportunidades. De igual manera, indicó cambios en el XI inicial de cara al duelo definitivo, que se disputará en El Campín el próximo sábado a partir de las 7:00 p.m. (hora de Colombia).

Jugar sin referencia de área: “No es la primera vez que jugamos sin nueve, tiene que ver con sacar algunas ventajas que pudimos haber sacado porque creamos espacios que pudieron ser mejor aprovechados para atacar la última línea de ellos. Dos equipos fuertes que están acostumbrados a llegar a finales, un partido de detalles, sin equívocos y en el que debimos estar más atentos para sacar alguna ventaja. Fue normal, fue un partido equilibrado con los dos equipos. Los dos laterales de Millonarios que salen a apoyar y hoy estuvieron fijos y esto significa algo. Nuestro equipo es difícil de ser batido porque tiene solidez defensiva. Estamos ahí, el sábado afrontaremos y enfrentaremos a Gamero una vez mas y será un partido equilibrado como este”.



Trabajo de Deossa y Gómez: “Yo no comento de errores de jugadores. Eso es natural. Son jugadores con mucha calidad que ya probaron esto de una manera clara. Estuvieron bien, a veces se cometen errores y con Millonarios que tiene un equipo que juega con su estructura y tiene movimientos más elaborados e interacciones con intencionalidad, pero tampoco hemos ofrecido posibilidad de que lograsen hacer su juego. Hubo muy poco juego asociativo en el carril central tanto de ellos como el de nosotros. Nosotros no hemos permitido que ellos hicieran su juego, allá va a ser igual de equilibrado, será una final sin tantas ventajas. Vamos con mucha confianza, sabemos que somos un equipo muy difícil de ser batido”.



Trayectoria: “Yo no gano nada, yo participo de campañas victoriosas, he participado en muchas y también en otras en las que no he ganado. Tenemos que aprender a vivir con equilibrio. Hay victorias y derrotas, alegrías y tristezas. Estoy tranquilo con el partido equilibrado de hoy, sabiendo que el rival era difícil. Cuando el equipo está enchufado es complicado que pierda. Llegamos con confianza y organización dentro de la cancha y tenemos la posibilidad de sacar un empate para penales o ganar el partido. Seguro que sí”.



Juveniles: “Para estos muchachos es importante jugar esta clase de partidos porque ayuda en su proceso de madurez. Necesitamos mejorar la fase ofensiva cuando tenemos el balón. No tenemos todavía las interacciones con intencionalidad que ya tiene Millonarios, estamos lejos de esto, pero tenemos otras virtudes. Cuando uno puede acelerar el proceso de los jugadores es bueno hablar de este tema porque es un aspecto positivo que se ha ganado y tenemos muchachos con mucha calidad. Este es un proceso pedagógico, necesitamos tener más competitividad y tiempo para elaborar tareas ofensivas dependiendo de la características de cada jugador”.



Kevin Mier o Harlen Castillo: “Los dos me generar garantías. Para un entrenador tener arqueros como ellos es un lujo. Normalmente quien va a jugar es Kevin porque es el que juega, así como Montero va a jugar con Millonarios. Estoy tranquilo con ambos y creo que Nacional está muy bien en ese tema”.



Problemas de definición: “Jugamos con bloque medio alto. No sufrimos, ya esto está solidificado y lo otro tiene que ver con características de jugadores porque a los que tenemos ahí no tienen contundencia. Necesitamos mucho más de eso, en el segundo semestre eso va a ser un punto importante. No tengo ninguna dificultad en hacerlo de poner jugadores jóvenes como Samuel Velásquez o Solís, ellos ya son una realidad y tiene que ver con tema de características, que ataquen los espacios porque creamos bien. Estamos bien ubicados, pero hay que tener un pase más fino y son situaciones que uno tiene que elaborar. El ideal en la vida no existe y nuestra prioridad era tener un equipo sólido defensivamente y poder evolucionar en el tema competitivo. El paso a seguir es tener jugadores con características ofensivas que ya están acá con nosotros y que en el segundo semestre van a tener oportunidad de jugar. Dejo ese mensaje claro para los jóvenes que hacen parte del grupo de jugadores”.