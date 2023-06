Jader Valencia destacó a sus compañeros: ‘Somos una familia’

Jader Valencia fue de los destacados de Millonarios, en el empate contra Nacional en la ida de la gran final de la Liga. La entrada como jugador por banda le aportó en todas las fases del juego, debido al planteamiento de Autuori.



Venía sin continuidad, sumando pocos minutos y Gamero se la jugó con él. Estas fueron las declaraciones de Valencia, quien terminó como uno de los mejores en el Atanasio Girardot.



Sensaciones de jugar como titular luego de un buen tiempo: me sentí cansado, porque fue un duelo aguerrido de ida y vuelta. Darle gracias al profe por la confianza, se trabajó y darle gracias a la afición que nos apoyará en Bogotá. Es vivir el fútbol en paz a todos los hinchas.



Unión de Millonarios en el grupo: más que un grupo de amigos, somos una familia. Desde el departamento médico, utileros, hasta el portero. En Bogotá lo daremos todo para buscar el objetivo, que siempre hemos querido.



Planteamiento de Nacional: nos sorprendió, pero no cambió nada en el estilo con la idea que buscábamos. No fue relevante. Ahora hay cosas por corregir, es mejorar en esas cosas que pudimos fallar.



Buenos partidos de Jader en Medellín: todos los campos son iguales, Nacional es un buen equipo que los otros. A veces es de momentos, gracias a dios vengo acá y me va muy bien.



Comportamiento en la cancha, con ritmo en el juego: todos los compañeros están predispuestos para jugar y el que le toque, dará lo mejor. No es mi primera final entonces no tenía tantos nervios.