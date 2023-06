¿Le salió el plan a Autuori? Crudos números respaldan pero dejan duda

Atlético Nacional y Millonarios se citaron en el Atanasio Girardot para una final de ida e la Liga Betplay I 2023 que era inédita, que enfrentaba a dos de los más poderosos y exitosos del fútbol colombiano, que reunía a varias de las estrellas del campeonato, que era, en todos sus renglones, un éxito de taquilla.

Y si les preguntan a los entrenadores dirán que fue un partidazo, se ensalzarán en la aplicación de sus planes, dirán que fue 'tácticamente delicioso'. Y lo más interesante es que tendrán razón.



Autuori alegaba que "no es la primera vez que jugamos sin nueve, tiene que ver con sacar algunas ventajas que pudimos haber sacado porque creamos espacios que pudieron ser mejor aprovechados para atacar la última línea de ellos", a lo que Gamero respondía que por ese plan del rival puso una línea de tres, con Vega como novedad, y les quitó a Jarlan y Dorlan Pabón la posibilidad de tener ángulo de remate.



Y sí, pero al mirar los números el verde cerró mejor al final: 14 remates totales por 9 del azul, 3 al arco por 2 del rival, 341 pases precisos por 339 del oponente. Solo dos ítems justificaron el empate: 49 por ciento de posesión del local, 51 por ciento del visitante.



Llama la atención pues para muchos fue Millonarios, con sus dos tiros en los palos, el que jugó mejor. Solo que la corrección de Autuori, al sacar a Ocampo y darles a los azules el dolor de cabeza de Duque, tuvo su efecto y lo prueba la estadística. Ver el error y actuar para bien es un mérito.





Estadísticas Nacional vs Millonarios, final de ida Foto: Sofascore para Futbolred

Pero en la cancha, lejos de la frialdad del número, un detalle de Gamero neutralizó a su oponente: "intentamos proteger la media distancia de Dorlan, de Jarlan y Gómez. Eran jugadores que, no viendo la claridad para atacar, iban a buscar eso. Silva con esa experiencia, marcaba a Banguero y lo atacaba. Cuando entró Larry y salió Cataño, para el 4-1-4-1 el equipo fue más sólido, Nacional no tuvo más llegadas y el partido fue de más control", resumió. No le falta razón.



¿Y entonces acertó Autuori o no? "El ideal en la vida no existe y nuestra prioridad era tener un equipo sólido defensivamente y poder evolucionar en el tema competitivo", dijo tras el 0-0. Nacional, el más ganador de Colombia, salió en su casa, ante 44 mil espectadores, a no perder. Y eso hizo. Misión cumplida. Otra cosa es si eso corresponde a la altura de su nómina, sus estrellas, su propio cotizado DT. Los jugadores siguieron el libreto del brasileño, pero Gamero, en el tablero, ganó el duelo táctico. El 0-0 acabó siendo justo. Ahora habrá que ver qué conejo sacan del sombrero para Bogotá.