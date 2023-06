¿La tienen cansada? Alcaldesa de Bogotá habló de Millos vs Nacional

Este sábado Millonarios espera lograr su estrella número 16 en la finalísima de la Liga Betplay I 2023 contra Atlético Nacional, que llega igualada tras el 0-0 de la ida en el Atanasio Girardot.

Y ante la tremenda expectativa de la enorme afición azul, que en dos horas agotó la totalidad de la boletería disponible para este sábado, a las 7:00 p.m., todos se sienten aludidos, empezando por las autoridades de la ciudad.

​

La alcaldesa Claudia López ha sido muy entusiasta retuiteando, en una cuenta con 2,8 millones de seguidores, las publicaciones de Millonarios desde su clasificación a la final y tras el buen resultado que logró en Medellín.

​

​Habrá un amplio dispositivo de seguridad policial, Ley seca en los alrededores del estadio -decisión que no compartieron los dueños de los establecimientos- y todas las garantías para que el espectáculo se pueda cumplir en paz.



Y sí, la alcaldesa estará presente pero ojo que lo hará cumpliendo las restricciones de aforo y toda la normativa dispuesta. Y si pensaba que un amigo o amiga podía ayudarle a lograr una boleta milagrosa, para usted es el mensaje de la mandataria: 'No tengo boletas' publicó en su cuenta de Twitter, un poco con buen humor pero también dando la idea de cuántos se le han acercado para intentar ingresar por ella o con ella a El Campín. No será posible: va a tocar celebrar por TV.