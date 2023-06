Letal contra Nacional: 'No sé cómo Autuori ganó dos Libertadores'

Atlético Nacional empató 0-0 contra Millonarios en la ida de la final de la Liga Betplay I 2023 y la sensación que quedó en el Atanasio fue de la de un equipo que desaprovechó la localía.

Así lo criticaron varios analistas entre ellos Luis Arturo Henao de ESPN, para quien, desde el planteamiento, se estaban dando ventajas.



“Hizo más por el triunfo Millonarios que Nacional. Otra vez Autuori se equivocó en la alineación y en el banco, cómo es posible que ponga a Jader (Gentil) de suplente y deje de suplente a Perea y Palacios. Autuori es un hombre de mucha suerte, ganador, con espalda, pero si debió haber un ganador debió ser Millonarios”, analizó en ESPN.



Y directamente, según él, hay que señalar al gran responsable: “No sé cómo Autuori ganó dos Libertadores porque él es desconcertante, no sé cómo las ganó”.



E analista también tuvo críticas para rendimientos puntuales: “Lo de Deossa fue fatal, antes del partido corrió un rumor que no iba a jugar y fue un partido de Deossa desconocido, errático en los pases y la conducción”, dijo.



“Lo de Jarlan queda otra vez confirmado, es muy bueno entrando, pero no empezando. Es un jugador para rematar partidos y no para iniciar, no pesó, él pesa es en los últimos veinte minutos con el rival ya desgastado”, añadió.



La final se resolverá en Bogotá, el próximo sábado, a casa llena en el estadio El Campín y con la llave completamente abierta.