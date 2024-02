Novedades en Millonarios: lesión de Llinás y regresos contra Patriotas

Millonarios visita este sábado (8:20 p.m.) a Patriotas, por la fecha 8 de la Liga Betplay I 2024, con novedades importantes y la presión de sumar resultados, pues está en el octavo puesto de la tabla, atípica ubicación para un equipo que siempre pelea arriba.

El azul ha ido recuperando fichas importantes de su nutrida enfermería, pero ahora tiene nuevos pacientes.

​

Durante el entrenamiento de este viernes, Andrés Llinás presentó problemas físicos y no pudo terminar la práctica, razón por la que no entró en la convocatoria. El zaguero sufrió un pisón y presentó una sobrecarga, por lo cual se decidió no arriesgarlo.



​“Andrés Llinás presenta una sobrecarga muscular motivo por el cual no hará parte de esta convocatoria para el partido vs Patriotas”, dijo el azul en un comunicado.

🩺Ⓜ️ Andrés Llinás presenta una sobrecarga muscular motivo por el cual no hará parte de esta convocatoria para el partido vs Patriotas. pic.twitter.com/KLw0PcaTLh — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 23, 2024

Su lugar sería ocupado por Óscar Vanegas, quien jugaría en Tunja al lado de Juan Pablo Vargas.



Las buenas noticias corrieron por cuenta del capitán David Mackalister Silva, Leonardo Castro y Larry Vásquez, quienes participaron normalmente en la práctica con los titulares, mientras que Juan Carlos Pereira y Daniel Cataño también hicieron trabajos normales pero en el equipo de suplentes.



En la enfermería siguen Omar Bertel, Jader Valencia, Samuel Asprilla, Diego Abadía, Danovis Bannguero y Luis Paredes. Álvaro Montero no está disponible por suspensión.