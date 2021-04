El clásico será día clave: pésimas noticias para Millos y Santa Fe

En la previa de un clásico importantísimo pensando en las finales de la Liga BetPlay 2021, tanto Millonarios como Santa Fe recibieron pésimas noticias desde el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD).



Este jueves, los dos clubes capitalinos fueron informados sobre las restricciones que tendrá el estadio El Campín para futuros eventos locales e internacionales.

​En este orden de ideas, el máximo escenario de los bogotanos no podrá utilizarse en horario nocturno, debido a que las luminarias serán sometidas a unas refacciones. El objetivo es dejar todo listo para la venidera Copa América.

Así las cosas, el partido de este domingo entre cardenales y embajadores será el último, por lo menos en un buen tiempo, que se dispute de noche.



Justamente Santa Fe parte como principal perjudicado pues ya tiene cupo asegurado en las finales del fútbol colombiano y además en pocas semanas iniciará su participación en Copa Libertadores. La Dimayor podría cuadrar horarios en la tarde, pero Conmebol casi que con total seguridad le ordenará cambiar de escenario.



La única solución sería que los de Harold Rivera hagan la petición para jugar en el Estadio Techo, a pesar de que este no cumple con algunos parámetros que exige un torneo internacional. Si lo anterior no funciona, tendrán que salir de Bogotá.