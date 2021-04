Se viene la pelea por los puntos: positivos del Pereira abren debate

La polémica está encendida, el presidente de Independiente Medellín, Daniel Ossa, declaró públicamente en varias cadenas del país que no descartan pedir los puntos del partido contra el Deportivo Pererira. Ese martes en el estadio Hernán Ramirez Villegas los rojos cayeron 1-0 con gol de Alejandro Piedrahita al minuto 42.

En declaraciones Blu Radio el dirigente comentó: "Nos llegó un rumor de que había posibilidad de que el Pereira había jugado con unos contagiados de COVID-19. Por respeto del Pereira y su presidente lo dejamos como un rumor, no quisimos indagar el tema, consideramos que el partido lo perdimos en la cancha, pero en las horas de la tarde recibimos una llamada donde nos confirmaban que sí habían jugado unos contagiados y que los resultados les habían llegado posteriormente al inicio del partido", contó Ossa.



En el programa radial de la cadena Caracol, Ossa aseguró: "Ahora tenemos que exigir desde la vía médica y la vía legal para que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo en el fútbol colombiano". El mandatario hizo un fuerte llamado de atención: "Exigimos que los demás equipos y presidentes cumplan los protocolos, porque sí lo hemos hecho nosotros por qué no ser responsable el resto. Estamos revisando los reglamentos y analizando lo que sucede para tomar las medidas necesarias en este tema", manifestó Ossa.



Sobre los partidos que vienen el presidente fue enfático en declarar que no pedirán aplazamiento de los mismos: "No vamos a pedir aplazamientos de los juegos porque están en juego 6 puntos. Vamos a competir futbolísticamente".



Por último, el tema de los contagios durante el parido dio pie para que se le preguntara por la posibilidad de reclamar los puntos: "Si existe la posibilidad, iremos a esas instancias también. Estamos mirando el reglamento de todos los protocolos, vamos a mirar que hacemos. Hemos enviado una carta a la Dimayor y al Pereira para que nos envíen las fechas de los resultados de las pruebas. Queremos argumentarnos bien, pero nos parece le tema grave y complicado", indicó Ossa.





FUTBOLRED