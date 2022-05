Tolima es más líder que nunca: ¡sólida victoria frente al Cortuluá!

Deportes Tolima es único líder de la Liga BetPlay 2022-I. Los dirigidos por Hernán Torres vencieron sin problemas al Cortuluá (3-2) y se adueñaron del primer puesto con 38 unidades.

La primera del partido llegó al minuto de juego, cuando Jeison Angulo levantó un centro preciso desde sector izquierdo y Michael Rangel, que tuvo todo el tiempo del mundo, decidió rematar de primera con un cabezazo. La bola llegó a las manos del arquero Ernesto Hernández.



El dominio era absoluto del elenco pijao, mientras que Cortuluá apenas lograba cortar juego e intentar uno que otro contragolpe.



Pasada la media hora de partido llegaron las emociones. Al 34', Yohandry Orozco ejecutó un magistral tiro libre que se estrelló en el palo de la mano izquierda de Hernández. Un minuto después, Juan Fernando Caicedo habilitó con un buen pase a Rangel, que ingresó al área en soledad y no pudo definir ante la salida del golero rival.



Y cuando parecía que el arco visitante tenía un cerrojo imbatible, apareció la media distancia (38'). Con un puñetazo, Hernández cortó un centro al área y el rebote fue capturado por Rodrigo Ureña. El chileno, sin pensárselo dos veces, remató de primera, el balón se desvió en un defensor y terminó al fondo de la red.



La segunda parte no podía iniciar de mejor manera. Ureña se visitó de asistidor y levantó un gran centro de costado que Caicedo capitalizó de cabeza (48'). Golazo y tranquilidad para los dueños de casa.



Tan solo cinco minutos después, Rangel tuvo revancha. La tercera fue la vencida para el goleador. Angulo nuevamente lo buscó con un centro desde la izquierda en un jugada idéntica a la del primer minuto de juego y el 'rompe corazones' esta vez no falló.



En apenas cinco minutos, el Tolima sentenció el encuentro. Al Cortuluá no le quedó más sino salir a buscar el tanto de la honra y por supuesto los espacios en el sector defensivo aparecieron.



Las oportunidades de gol cesaron: mientras los locales le daban trámite al encuentro, los visitantes no encontraron la forma de generar peligro.



El marcador terminó moviéndose al minuto 86, luego de que el VAR le pidiera al juez revisar una mano en el área tolimense de Eduar Caicedo. Al final se decidió sancionar pena máxima y Luis Carlos Ruíz no perdonó con un buen remate al centro del pórtico.



Y en tiempo añadido (90+3), Juan Manuel Valencia se anticipó a toda la zaga local en un tiro de esquina y de cabeza decretó el segundo tanto visitante. Pero no habría tiempo para más.



Finalmente fue victoria 3-2 del Tolima que lo deja como primero del campeonato con 38 unidades, tres más que Atlético Nacional y Millonarios (juega el domingo). Cortuluá por su parte perdió cualquier oportunidad de clasificar a las finales y sigue complicado en el descenso.