Dura crítica de un campeón de Libertadores con Nacional a los hinchas

La Major League Soccer (MLS) genera amores y odios cuando de fichajes sudamericanos se refiere. Por un lado están quienes aseguran que llegar a la liga norteamericana es un retroceso en su carrera, mientras que otros defienden el crecimiento de dicha competición con el arribo de grandes figuras y buena organización.

Justamente sobre el tema habló Alejandro Guerra, exfutbolista venezolano con destacado paso por el fútbol colombiano de la mano de Atlético Nacional.



El 'Lobo', como se le apoda, aseguró en redes sociales que la MLS va creciendo de gran manera y criticó a todos aquellos compatriotas que apuntaron contra Jefferson Savarino, gran jugador de la Vinotinto que saldrá del Atlético Mineiro para jugar, nuevamente, con el Real Salt Lake.



"Leo muchos que cuestionan al jugador Venezolano por que se va a la MLS dicen un montón de cosas sobre esa liga entre ellas que ese país no ha ganado nada a nivel futbolístico pregunto yo ¿Que hemos ganado nosotros? señores LA MLS VA EN CRECIMIENTO EN TODOS LOS ASPECTOS", escribió en su cuenta de Twitter.



Y es que Savarino se une a otros jugadores de gran calibre en la selección venezolana como Yeferson Soteldo (ahora en Tigres), Josef Martínez (Atlanta) o Cristian Cásseres Jr. (New York Red Bull).



Para cerrar el tema, Guerra dio las razones por las que un jugador se va de un equipo: "Un jugador que deportivamente MUY BUENO sus números hablan solos ¿por qué sale del club? tan sencillo no tiene el Marketing que otros jugadores tienen en Brasil pesa mucho ese tema".