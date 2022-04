Herrera explicó el porqué festejó el empate de Nacional en el clásico

Atlético Nacional empató 0-0 con Independiente Medellín, por la fecha 18 en la Liga I-2022. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Herrera valoró el resultado obtenido por como se dieron las circunstancias en el trámite del juego.



“Cuando estábamos 11 contra 11 estaba muy parejo. Donde ambos equipos proponían. Cuando tuvimos los nueve, obviamente teníamos que ser cautelosos. Aguantamos 30 minutos a un equipo cono Medellín, fue un resultado difícil. Había que celebrarlo porque fue un empate complicado", señaló.



Además, Herrera comentó que “no porque estemos clasificados estamos entregados. Estamos pensando en ser primeros y nos quedan dos partidos para lograrlo. Tuvimos un clásico que intentamos jugarlo de igual a igual. Con nueve no puedo salir atacar, me tengo que esconder, pero nosotros estamos buscando el primer lugar, en este partido, no se pudo dar”.



En cuanto a las decisiones arbitrales y el planteo defensivo del equipo. Herrera declaró que "lo del árbitro, opinen ustedes, déjenme aquí tranquilito. En semana, entrenamos el trabajo defensivo con doble línea de cuatro, sin pensar en esas expulsiones".



Finalmente, el estratega explicó la razón del cambio de Cristian Castro Devenish en el entretiempo y cómo replanteó la zaga. “Cristian Castro fue una salida preventiva, el médico me dice que hay que cuidarlo y replanteamos la zona defensiva.Tomé la decisión de poner a Álvaro Angulo de central, entré a Danovis Banguero y el equipo se comportó muy bien, contamos con muchas alternativas".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8