Cuenta regresiva: Fredy Guarín y Millonarios definirán su futuro

Un día lo pensó y lo logró, pero su sueño terminó en pesadilla. Fredy Guarín se convirtió este 2021 en el fichaje más resonante de Millonarios y del fútbol colombiano. Luego de 15 años, el volante, mundialista en 2014, regresó a su país, a vestir los colores del equipo del cual es hincha y siempre ha profesado su amor.



Llegó falto de ritmo y con sobrepeso, pero poco importaba, pues Guarín entró al vestuario con el liderazgo y ascendencia que lo caracteriza y que tanto necesitaba Alberto Gamero para su plantel, plagado de jóvenes promesas.



Y cuando parecía que todo era un idilio, que su estado físico mejoraba para ponerlo al servicio del equipo, se rompió la burbuja: el 1 de abril, en Medellín, el ‘Guaro’ estalló; su crisis personal y familiar salió a la luz pública y hasta sus padres pagaron los platos rotos.



Desde ese momento, Millonarios exteriorizó un “permiso especial” para que Fredy Alejandro, oriundo de Puerto Boyacá, arreglara sus asuntos familiares y volviera a refrescar su mente y enfocarse en el remate de la Liga BetPlay I-2021. Aunque lo que no dijeron es que ese permiso ya estaba corriendo, y por eso Guarín no estaba en Bogotá hacía varios días, pues debía resolver asuntos vinculados a sus hijos mayores.



Guarín trabaja en su recuperación emocional. No así en la física, pues se ha dedicado a disfrutar de amigos, viajes, momentos de esparcimiento. No se sabe en qué peso va a llegar nuevamente a Bogotá; y tal vez no importa, lo que interesa es que cumpla la cita, regrese a la capital y se reúna con la dirigencia y el cuerpo técnico albiazul.



¿Cuándo volverá Guarín a Millonarios? No hay una fecha concreta, o por lo menos nadie la ha develado en el seno del club bogotano. Lo cierto es que sería en mayo. Mientras tanto, Guarín ha estado en constante comunicación con Alberto Gamero, Enrique Camacho, Gustavo Serpa y varios compañeros de equipo, tratando de mandar un mensaje de motivación en las finales del campeonato.



Millonarios tiene toda la disposición de contar con Fredy, quien cumplirá 35 años el próximo 30 de junio. El cuerpo técnico sabe de su importancia y la dirigencia pretende ver reflejado su esfuerzo económico en la cancha.



“Fredy ha hablado con el profesor Gamero en repetidas ocasiones. Está pendiente el uno del otro, pero de su continuidad no han hablado. Ese tema debe resolverse cara a cara”, le confirmó a FUTBOLRED un miembro del cuerpo técnico albiazul.



La postura de Guarín es tan similar a la última escena de su vida personal: confusa. Fredy manifiesta que quiere volver y demostrar por qué decidió regresar a Colombia. Sin embargo, sus acciones distan de ese querer; ya habría hablado con amigos de la posibilidad del retiro, pues ya sería hora de disfrutar de sus hijos, cuatro al parecer, pues ellos lo necesitan y él a ellos.



Sin embargo, limpiar su imagen y disfrutar del fútbol por última vez, en la Liga II, también sería una motivación para el ‘Guaro’, el consentido de Colombia, pues lo vio brillar desde que era un Sub-17, y lo ha seguido por Argentina, Francia, Portugal, Italia, China y Brasil.