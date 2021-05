¿Cómo vive Fredy Guarín las finales de Millonarios en la Liga BetPlay?

Fredy Guarín sigue con permiso especial en Millonarios. Ya hace más de un mes -1 de abril- que se ventiló su drama, pues se filtró un video en el que apareció alcoholizado, enfrentándose a familiares y policías, en medio de una crisis personal, que está tratando de solucionar.



De Guarín´, el hincha perdió el contacto virtual, pues seguía sus publicaciones en redes sociales, con fotos besando el escudo o con la camiseta y los colores albiazules. Incluso, desde algunas cuentas en Twitter, aficionados se han quejado porque el mundialista no se ha expresado sobre la buena campaña de sus compañeros, que eliminaron a América de Cali y se alistan para jugar la semifinal de la Liga BetPlay I-2021 contra Junior de Barranquilla.



¿Se perdió Guarín? ¿Ya no le importa lo que pase con Millonarios este semestre? De las redes sociales sí decidió hacer una pausa y centrarse en su recuperación, atender situaciones familiares y tomar una decisión sobre su carrera deportiva.



De Millonarios no se ha perdido. FUTBOLRED consultó en el entorno dirigencial y del cuerpo técnico y conoció que “se mantiene en contacto con -el presidente- Enrique Camacho y Gustavo Serpa -máximo accionista-. Además, se comunica a menudo con el cuerpo técnico, especialmente con Alberto Gamero, para saber cómo va Fredy y él también para enterarse y darle ánimos al entrenador”.



Guarín apareció en un video motivacional ante todo el plantel embajador, la noche anterior a que Millonarios venciera 1-2 a Santa Fe en el clásico de la fecha 19 (12 de abril) y que encaminó su clasificación cuartos de final. Sus palabras le llegaron a sus compañeros y fue una inspiración para el heroico triunfo: remontó en los minutos finales.



Luego de eso, no ha vuelto a estar en videos, pero sí ha seguido en contacto con compañeros, como Macalister Silva, Fernando Uribe, y varios juveniles. “Estamos pendientes de Fredy y él lo está del equipo. Su problema lo solucionará y tendrá el tiempo que necesite; pero no soltaremos su mano y él, con el amor que le tiene al grupo y su ascendencia, tampoco se olvida del momento que está pasando el equipo y lo que se está jugando”.