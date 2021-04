Guarín: sus problemas, su recuperación y su continuidad en Millonarios

El 1 de abril el escándalo de Fredy Guarín se tomó al fútbol colombiano. Un drama, una crisis emocional, un enfrentamiento en la casa de sus padres, y hasta un enfrentamiento con la policía, fue noticia comenzando el cuarto mes del 2021. El jugador de Millonarios se alejó del club, pues fue autorizado para que resolviera problemas personales, que no son pocos, y no estará en competencia para lo que queda de la Liga BetPlay I-2021.



De Guarín se habla poco. En todos los lados en los que se pregunta por el futbolista prefieren ser reservados. Las fuentes oficiales atinan a decir que “sigue resolviendo sus asuntos” y cambian de tema. En el club, dicen que lo esperan con los brazos abiertos, pero que la prioridad es que se ponga bien.



¿Cuáles son los reales problemas de Guarín?

El enfrentamiento con sus padres fue una infortunada escena de su vida, pero tal vez Fredy con quien tiene menos problemas es con sus familiares más cercanos. Por el contrario, su madre, Silvia, se ha encargado de apoyar a su hijo en las redes sociales; también su hermana y su padre han estado muy al tanto de Fredy Alejandro, quien, en medio de una terrible depresión, cayó en manos del alcohol y por eso surgió el desafortunado encontronazo con sus padres y con oficiales de la policía en Medellín.



El real inconveniente de Guarín tiene que ver con sus hijos. En el último tiempo hay líos jurídicos entre el futbolista y su exesposa Andreina Fiallo. Danna, la hija menor, ha sido mucho más fuerte; pero Daniel, el mayor, sufrió más el impacto, por su edad, porque está muy apegado a su padre, quien lo ha apoyado en los inicios de su carrera artística.



Según fuentes cercanas a la familia Guarín Vásquez, Fredy tendría un cuarto hijo, además de los dos mayores y del hijo que tuvo con Sara Uribe. Así, Pauleth Pastrana, su actual pareja, fue madre y lo ha guardado muy en secreto, pues al parecer así se lo pidió Fredy. Aunque la información no se pudo confirmar con el entorno del jugador.



El supuesto indicio de que Paulteh Pastrana sería madre. Foto: Tomada de Instagram

Su recuperación va por buen camino, cuentan sus amigos. Ha estado en Medellín la mayor parte del tiempo, aunque habría estado en Montería también. Y entre las personas que más tiempo han estado a su lado, aparece un viejo amigo, futbolista, con el que comenzó a soñar con grandes logros: Libis Arenas, arquero que brilló. Al igual que Guarín, en aquella Selección Colombia Sub-20 que ganó el Suramericano 2005.

¿Y qué va a pasar con Millonarios?

Guarín tiene claro que este semestre no jugará más con su club. No estaba en el mejor momento físico y futbolístico, y luego de 20 días -y un poco más- sin entrenarse a tope, pues no está a la altura de sus compañeros y menos para competir en las instancias finales del campeonato.



Sin embargo, FUTBOLRED conoció que Fredy planea viajar a Bogotá en los próximos días, posiblemente el fin de semana, para reunirse con los dirigentes albiazules. La situación todavía no es clara, y no sería raro que Guarín ponga fin su vínculo con el equipo de sus amores.



Solo Guarín, los directivos de Millonarios, y el técnico Alberto Gamero, tomarán la mejor decisión para el futuro del futbolista y del club.