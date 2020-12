Canterano y figura: Santiago Moreno, la joya del América finalista

Hablar de Santiago Moreno hoy, es hablar de una de las joyas del América. El orgullo de Potrero Grande -barrio que compone el Distrito de Aguablanca en Cali- es sinónimo de gambeta, velocidad y técnica. Uno de sus goles, justamente el 3-0 frente a Independiente Santa Fe en la final de ida, tiene ilusionada a la afición escarlata con la estrella 15.

Santiago cumplió 20 años este año, es padre de una niña de 3 años e inspiración para decenas de niños y jóvenes, especialmente de los barrios populares de Cali, que sueñan con llegar al profesionalismo de la manera que él lo hizo. Sus inicios no fueron fáciles y le tocó luchársela, junto a su mamá quien fue su escudera, para poder llegar al profesionalismo.



En 2005, cuando tenía apenas cinco años, se inició en una escuela de fútbol de su barrio. Su madre Marta Cecilia Moreno, como jefe del hogar, lo apoyaba en ese sueño de ser futbolista y por eso no dudó en seguirlo a cada paso.



La situación económica fue difícil y debía comprarle uniformes, canilleras y demás implementos deportivos, por lo que optó por buscar ayuda. Algún buen vecino del barrio le habló de presentarlo en las inferiores de algún equipo vallecaucano, pues así disminuirían los gastos. Fue así como Santiago Moreno llegó a tocar las puertas de Orsomarso.



Según contó su mamá en el programa radial Deportes Sin Tapujos, en Orsomarso no habían cupos y de allí la enviaron al América de Cali. A sus 11 años, el pequeño talento llegó al rojo caleño que estaba a cargo de Jerson González. Su meta era pasar las pruebas y hacerse a un lugar en la institución.



El día que se probó en Comfandi Pance, Jerson únicamente lo vio 15 minutos, después lo sacó de la cancha. El llanto del niño fue incontrolable al finalizar las pruebas porque asumió que no había gustado, pero la sorpresa fue mayor al conocer que al entrenador solo le bastó con esos minutos para ver su talento y ficharlo para la cantera.



“En el momento que llegamos le dio solo 15 minutos y lo sentó, después de las pruebas se puso a llorar, porque los que sacaban no quedaban, entonces Jerson le dijo que sí había quedado. Desde ese día está allá”, recordó su mamá.



Y es que la carrera de Moreno ha estado marcada con el sello de Jerson González, un histórico en el elenco americano, quien fue el encargado de tenerlo en su proceso formativo y del que tienen grandes recuerdos. Sus primeros guayo, ya como jugador del América, fueron un obsequio del ‘profe’.



Entre las tantas anécdotas que tienen del difícil inicio, la progenitora de Santiago recordó un día en el que se les apareció un ángel después de un partido. “Una vez, después de jugar todo un partido nos tocó caminar mucho. Él me dijo, mami no puedo más, estoy que me desmayo, tengo mucha hambre, pero yo tenía solo un pasaje. Entonces le compré una malta, me gasté el pasaje y Dios me colocó ese día un vecino para que nos recogiera”.



Gracias a sus características, Jerson lo tuvo como su capitán en la juvenil donde jugó con la ‘10’ y de a poco lo acercó a la plantilla profesional al comando de Fernando ‘Pecoso’ Castro. Con el técnico Alexandre Guimaraes tuvo el debut oficial. Justamente fue el 25 de agosto de 2019 en la victoria 1-0 contra Envigado, en Cali. Luego tuvo un estreno soñado por torneo internacional. Lo hizo en el juego frente a Internacional de Porto Alegre por Copa Libertadores, donde solo jugó 28 minutos y marcó gol.



Los sueños de Santiago son grandes y aunque ya estaría en la mira de varios equipos, incluso del exterior, su cabeza está con América y quiere hacer historia por conquistar el bicampeonato. “Siento mucha alegría por él porque es muy buen hijo, padre y hermano. Siempre le pido que sea así de humilde. A donde Dios me lo ponga está bien. Él quiere ir al Barcelona o al Real Madrid, siempre me los ha mencionado”.



En su más reciente salida Santiago Moreno, aquel niño que lloró porque lo sacaron a los 15 minutos en medio de una prueba, marcó un gol que muchos elogian por su exquisita técnica. A pase de Duván Vergara, paró el balón con el botín interno y definió a placer tras la salida del portero Leandro Castellanos. Ese fue el 3-0 que tiene al América de Cali más cerca de un nuevo título. El próximo domingo (6:00 pm) en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, el menor de la familia Moreno podría desbloquear otro objetivo, el de ser campeón con el equipo que lo vio nacer.