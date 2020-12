Atlético Huila tomó ventaja en final de ascenso: DT revela la clave

En Neiva se jugaron los primeros 90 minutos de la final de ascenso entre Atlético Huila y Cortuluá. Con la anotación de Brayan Moreno, los opitas tomaron la ventaja para el segundo round que será este sábado a partir de las 3:30 pm, en el estadio Doce de Octubre de Tuluá.

En charla con FUTBOLRED, el técnico Dayron Pérez habló de la clave que encontraron como equipo para remar contra la corriente, en medio de la ola de críticas cuando recibió al primer equipo. Cabe destacar que el antioqueño asumió como técnico el 30 de septiembre, tras la salida del argentino Flavio Robatto.



Hoy, el Atlético Huila se ilusiona con el título del Torneo Betplay 2020, esto teniendo en cuenta la ventaja (1-0) que tomaron en la ida. Tendrán 90 minutos para revalidar lo hecho en Neiva frente a Cortuluá, y seguir pensando en el ascenso que se definirá a mediados de 2021.



Sobre el primer partido de la final, en el que se impusieron con gol de Brayan Moreno, Pérez dijo que “las sensaciones fueron muy positivas y lo que esperábamos. Un partido muy disputado, muy cerrado y más por la propuesta del rival. Hay que darle mucho mérito por la campaña que viene desarrollando a lo largo del año. Estoy contento por el resultado y por el segundo tiempo, porque tuvimos más posibilidad de desarrollar nuestro juego y hacer que aparecieran esas pequeñas sociedades. Nos quedan 90 minutos y tenemos que salir a buscar el partido”.



Dayron Pérez tuvo que sortear fuertes críticas tras asumir como entrenador de la plantilla profesional, especialmente por un sector de la afición. En medio de un manto de dudas supo blindar su equipo y trabajar silenciosamente. Reconoció tener una nómina “técnicamente rica, con experiencia y competitiva”, con hombres como Harold Rivera, Wilder Mosquera, Elvis González y Diego Arias, por lo que ha podido sacar provecho.



“A lo largo de la campaña, hablo desde el momento que asumo, le apostamos a tener un poco más de intensidad y de dinámica para poder volvernos más competitivos y más en este torneo que hay rivales atléticamente más superiores. El grupo se fue convenciendo y lo entendió, creyó en la propuesta y a partir de la segunda fecha en los cuadrangulares, ese resultado adverso con Llaneros, el equipo repuntó y viene en una evolución importante”, reconoció el entrenador que este jueves cumplió 43 años.



Sobre el cambio de chip en las últimas cinco jornadas, en las que suma cinco triunfos al hilo, dijo que “lo más importante fue hacerle entender al grupo de lo buenos que son, del equipo que había y la materia prima que se tiene. Se les convenció de una idea muy arriesgada, de siempre salir a buscar el resultado y tener que elaborar muchas opciones de gol. Lo entendieron y se soltaron. Tenemos un grupo muy unido y de ahí parte el cambio del chip”.



Atlético Huila tuvo este jueves sesión de recuperación y después de un pequeño entrenamiento el día viernes viajarán a Tuluá para el juego de vuelta.



Independientemente de lo que pase el sábado, si ganan o no el título, Pérez no sabe cuál será su futuro. “Cuando me entregaron el equipo lo que se definió fue hasta final de la temporada. Terminado el partido en Tuluá espero entregarlo con el deber cumplido. Después los directivos estarán evaluando qué es lo mejor para el equipo en 2021. En mis planes está seguir dirigiendo, no sé si en el primer equipo”, reconoció el técnico que desde 2016 ha estado a cargo del equipo juvenil.



Atlético Huila es segundo en la reclasificación a 2 puntos de Cortuluá, equipo que dirige Jaime de la Pava.