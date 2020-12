'Puede hacer tres, cuatro o cinco': Valenciano sobre final de vuelta

El próximo domingo (6:00 pm) Independiente Santa Fe buscará la hazaña frente al América de Cali, luego que en la final de ida se fueran en ventaja por tres goles. Muchos se preguntan si el título ya está definido con la tremenda ventaja que sacaron los escarlatas en casa. El exfutbolista Iván René Valenciano es de los que piensa que a este partido le quedan muchos goles y confía en que el cardenal podrá remontar.

En charla con el programa El Vbar de Caracol Radio, Valenciano dejó clara su postura sobre lo que será la finalísima del fútbol colombiano en Bogotá. El exgoleador, que no jugó para ninguno de los dos equipos, cree que Santa Fe puede dar la pelea y lo hizo valiéndose de otras vivencias en el fútbol.



“En el fútbol no hay nada escrito. Así como América le hizo tres goles a Santa Fe en el tiempo que se lo hizo, Santa Fe también se lo pueden hacer sin ningún inconveniente. En el documental del Manchester City vi a Guardiola decirle a sus jugadores así como ellos nos hicieron cuatro en 45 minutos, nosotros también le podemos hacer cuatro”, destacó.



Valenciano enfatizó que en el fútbol no hay nada escrito: “Para mi Santa Fe remonta la serie o la iguala. En el fútbol no soy de las personas que da por sentado algo más allá de un resultado, hemos visto por ejemplo en la Liga Mexicana donde Monterrey perdió en la ida y la vuelta lo igualó a 4-0. Una serie también que Millonarios le ganó a Junior en Bogotá 3-0 y allá en Barranquilla se lo igualó. No está sentenciado porque le hizo tres goles, Santa Fe puede hacer tres, cuatro o cinco. El fútbol es el deporte más impredecible y nada está por sentado”.