Responden a Jaguares: 'no tomo decisiones para amigos del presidente'

Nelson Soto, presidente de Jaguares, se fue de frente contra Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, a quien criticó por la reprogramación del partido contra Atlético Nacional, que ahora se jugará el 27 de marzo, y lo acusó de gobernar para sus amigos.

Como era de esperarse, el señalado respondió a la inconformidad del club de Montería y explicó la decisión, que se interpretó de parte de Soto como un perjuicio.



“Está en todo su derecho de opinar de esa manera, es el criterio de él, tendrá razones. Definitivamente si está molesto por los cambios que hicimos en la programación, tienen una razón de ser y no fueron para perjudicarlo a él ni a Jaguares, fue una reflexión que hicimos por la confección del campeonato. Parte de mi responsabilidad es que alguien toma las decisiones en ese sentido, no solo desde le punto de vista comercial, sino deportivo. En ese calendario, teníamos clubes que descansan 7 días y eso sí rompía lo deportivo. Las expresiones las entiendo desde su descontento, él dijo que tenía una ventaja de jugar con un equipo alterno de Nacional”, le dijo el dirigente a El Alargue de Caracol.



¿Y por qué si se dijo que no habría reprogramación porque el calendario estaba saturado, se hace la excepción con Nacional? “Dije que no daba para aplazar partidos, pero cuando vemos que vamos para un abismo, desde el punto de vista deportivo, no puedo seguir pensando que tomamos una decisión correcta. Es frustración por ese cambio y está en todo su derecho, no comparto ese pensamiento. Yo no estoy en un círculo de amigos donde tomo decisiones para los amigos del presidente. Vamos a ser cuidadosos en la programación, teniendo en cuenta el poder jugar en otros horarios. Tenemos una limitación para enfrentar partidos y hay que hacer una programación con más sentido”, aseguró.



Jaramillo concluyó que no hay preferencias sino estricto cumplimiento de las normas, las mismas que todos los clubes conocen y aprueban: “Está en el reglamento la prioridad para los torneos internacionales. Es una consideración y tengo que ser claro que los clubes que están representándonos, deben tener el apoyo de Dimayor, es un equipo que nos está representando y si se puede evitar reprogramando, pues hagámoslo. Hay que hacer un esfuerzo para que al fútbol colombiano le vaya bien”.