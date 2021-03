‘El Niche’ Guerrero demandará a Felipe Jaramillo por ida a La Serena

Miguel ‘el Niche’ Guerrero lleva 14 años como representante de jugadores. Hace poco volvió a sonar en el fútbol colombiano con la sonada transferencia del ex volante de América Felipe Jaramillo, quien inicialmente iba para Antofagasta, pero terminó en la Serena, llevado por otro agente, por lo que la decisión pasó a manos de su abogado.

Sobre ese caso explicó en 'Deportes Sin Tapujos' que “con Felipe Jaramillo la situación fue así, me llegó una oferta de Antofagasta de Chile, él me había pasado la carta de renuncia el 2 de febrero, en ningún momento acepté esa renuncia ni le di un paz y salvo porque realmente la renuncia me la tenía que haber pasado con tres meses de anticipación a la terminación del contrato, no la acepté por recomendación de mi abogado, después le pasé a él una oferta que traje de Antofagasta, oferta que aceptó América y el jugador, él me había pasado la renuncia y ya estaba con otro empresario, yo no sabía que era así, pero allí es para que la gente se dé cuenta cómo es el tema con los jugadores de fútbol, m había renunciado a mí, ya tenía otro empresario, pero yo le traje una oferta y me la aceptó verbalmente, ya traicionando al otro empresario que tenía, pero con esa oferta que traje inmediatamente el empresario se puso las pilas y trajo una del club La Serena”.



Agrega que “don Tulio me acertó la oferta porque no solamente a mí sino también al presidente de Antofagasta, ya que hicimos una llamada conjunta entre don Tulio, el presidente de Antofagasta y yo, él aceptó la oferta, pero ya el empresario de él en ese momento trajo la otra y América puso las dos ofertas sobre las mesa, por lo que se fueron por la que más les convenía a ellos, pero sí creo que utilizaron el trabajo que yo hice porque hasta ese momento Felipe Jaramillo tenía equipo pero no jugaba en América, no era titular, no tenía continuidad, pero cuando traje la oferta allí sí apareció la otra”.



Sobre la determinación que tomó, Miguel Ángel señaló que “tengo un abogado, una persona que me asesora, eso ya está en manos de él y vamos a ver quién tiene la razón, porque los jugadores firman contratos y después los quieren incumplir. Antes de pasar renuncias hay que analizar cómo está el contrato, qué hay dentro de ellos, los contratos tienen cláusulas para respetar, cláusulas para rescindir, como el contrato que tengo con él, y si hay una cláusula de rescisión que si me va a renunciar me tiene que indemnizar, no es así tan fácil, cuando se firman los contratos es para cumplirlos. Realmente fue una cosa de muy mal gusto lo que pasó con América y Felipe Jaramillo, yo soy una persona de la casa, hice en América como jugador de fútbol y uno no entiendo cómo perdí al jugador trayéndolo al América, por muchas circunstancias, uno no sabe cómo llega un empresario chileno al América y pasa por encima de uno, muchas veces son decisiones de los jugadores, esas son las cosas que a uno le duelen, América sabe que al jugador lo traje yo, incluso cuando Mauricio Romero le hizo la renovación en diciembre luego de ser campeones, nunca me llamó”.



De igual forma, Guerrero se refirió a la situación de James Rodríguez: “De James sé lo que se escucha a diario, el tema de las lesiones, cuando vivió la última etapa en Real Madrid, donde no tuvo continuidad, y ahora que está en el Everton y que han aparecido nuevamente las lesiones. Realmente es un tema preocupante porque para nadie es un secreto que James Rodríguez es un jugador importantísimo no solo para ese equipo sino para la Selección Colombia, entonces se sorprende uno de cómo un jugador viene con ese tipo de lesiones, también cuando estuvo en el Real Madrid tuvo un periodo en el que se lesiono mucho, decían que era un problema muscular, también en el Bayern acusó ese mismo problema, y es impresionante que estando en Europa, donde uno dice que están los mejores galenos, porque Messi también las evidenció en el Barcelona y fue curado, hasta el sol nunca se volvió a lesionar con esa constancia. Es preocupante la situación de James porque no se le da con el chiste, como se dice popularmente, un jugador que juega dos partidos, está andando bien y vuelve a caer en ese tipo de lesiones”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces