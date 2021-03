¿Bogotá, opción viable? Relación amor-odio de la Selección y El Campín

Buenas y malas noticias para el público capitalino. Por un lado, la Copa América 2021 se disputará sí o sí; por otro, El Campín albergará únicamente los partidos Brasil vs Ecuador y la definición por el tercer puesto. Es decir que Colombia no pisará la casa de Santa Fe y Millonarios (en principio).



Algunos toman lo anterior como un acierto y otros más como un atropello. Ahora bien, más allá del argumento de aquellos que piden a la Selección en todos los escenarios del país y enfocándose netamente en lo deportivo: ¿Al equipo le conviene jugar en Bogotá?

A nivel Eliminatorias, para nadie es un secreto que Barranquilla es la clave. Allá se consiguieron las más recientes clasificaciones a la Copa del Mundo con relativa tranquilidad. En la capital, el desempeño fue desastroso.



​Mientras que el equipo fue segundo rumbo a Brasil 2014 y cuarto para Rusia 2018, las experiencias de Sudáfrica 2010 (sede alternada) y Corea-Japón 2002 terminaron siendo completamente decepcionantes.



Obviamente hubo días malos en la capital del Atlántico y buenos en Bogotá, pero el común denominador le da a Barranquilla un plus por encima de las demás ciudades. Los resultados hablan por sí solos.



Pero no todo ha sido malo al interior del país, el único antecedente oficiando como local en Copa América resulta esperanzador. Hace 20 años, 2001, la Selección se consagró campeona, el único título de su historia, jugando en El Campín. Fue victoria por la mínima (1-0) con gol de Iván Ramiro Córdoba.

​

Ahora bien, dicha conquista no se consiguió únicamente en el ‘Coloso de la 57’. Cada ciudad aportó su granito de arena: Barranquilla en fase de grupos, Armenia en cuartos y Manizales en semifinales.



Así pues, los datos dejan entrever que Colombia se ve beneficiada en Bogotá cuando juega uno, dos, tres partidos máximo... Justamente dicha estrategia podría ser clave a la hora de enfrentar la edición 2021. Alternar cedes en un torneo relativamente corto.

​

Eso sí, no es coger por coger un partido y ya. Es necesario buscar la forma de sacar provecho de la altura. Sería ilógico usar dicho elemento frente a Ecuador o Perú, motivo por el que de Brasil o Venezuela saldría el opcionado.



El primero es imbatible en territorio colombiano (casi siempre), mientras que el segundo supone un reto interesante. Las cartas están sobre la mesa.