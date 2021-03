¡Brasil y Paraguay, programados! Fechas agendadas para Eliminatorias

Se vienen meses completamente apretados en Conmebol, pero la situación así lo exige. Este lunes fue publicado el calendario para la Copa América, con varias discusiones por cierto, y las Eliminatorias hacen ojitos.



Justamente los duelos válidos por la quinta y sexta jornada fueron suspendidos por la imposibilidad de contar con futbolistas provenientes de Inglaterra y Alemania. Situación que tendría ya una solución.

Según informó Julián Capera en ESPN, la Copa América es el escenario ideal para poner las Eliminatorias al día. El tema pasa por ‘apeñuscar’ los tiempos que propuesieron desde el inicio.

​

En primera medida se optaría por correr dos días el inicio de la competición a disputarse en Colombia y Argentina, es decir que no empezaría el 11 sino el 13 de junio.



Lo anterior, según Capera, permite a Conmebol programar las fechas pendientes: “3 y 4 de junio se va a jugar la fecha cinco de Eliminatorias, 8 de junio la fecha seis”. Palabras más, palabras menos, cada selección tendrá actividad antes del inicio de la Copa. Todo muy ajustado.



“Esa es la propuesta que hay en Conmebol, aprobada por todas las selecciones”, complementó.

​

​Ahora bien, la cosa no para cuando sea decretado el nuevo campeón de América (10 de julio): “La idea es que en los periodos FIFA de septiembre y octubre juguemos fechas triples”.



Maratón de seis partidos en dos meses con la intención de tener 12 fechas disputadas y no meterle mano a lo ya estipulado para el año 2022. Recordemos que la última jornada está programada para el 29 de marzo y el repechaje (2-7 de junio).