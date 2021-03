Conmebol, al paredón: ¿Por qué la Selección no jugará en Bogotá?

Este lunes, la Conmebol confirmó que la Copa América del 2021, a disputarse en Argentina y Colombia, se disputará sin problemas. Esta vez, el covid-19 no podrá impedirlo.

​

​Así mismo, fue publicado el calendario y la programación completa del certamen. Aspecto que dejó un sinsabor para el público bogotano, pues Colombia no disputará partido alguno en El Campín.

Justamente según el fixture, la Selección jugará en el Metropolitano de Barranquilla (Ecuador-Brasil), el Atanasio Girardot de Medellín (Venezuela) y el Pascual Guerrero de Cali (Perú). La capital tendrá, por su parte, los duelos de Brasil vs Ecuador y el partido del tercer puesto.



En este orden de ideas, la única forma de que los de Reinaldo Rueda pisen Bogotá será si pierden un posible duelo de semifinales. De resto, nada de nada.



Al respecto, Gonzalo Belloso, secretario general de la Conmebol, dio las razones del ente rector del fútbol sudamericano en diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio.



“Este es un fixture hecho por especialistas de acá y no hay favoritismo con ninguna ciudad en absoluto”, puntualizó el dirigente. La decisión se tomó simplemente porque “había cuatro sedes y se repartieron los partidos en donde mejor parecía”.



Es más, Belloso hizo un llamado a enfocarse netamente a los aspectos positivos del campeonato, pues logró confirmarse su desarrollo “con muchísimo esfuerzo en una situación extraordinaria”.



Por último se aclaró que la Federación Colombiana de Fútbol no tuvo que ver en dicha decisión, pues quienes la toman son “el Departamento de Competiciones de Selecciones de Conmebol y la empresa Dentsu”.



“No se evitó, no hay nada especial... al contrario, Bogotá tiene un gran estadio, una gran ciudad, pero bueno es un torneo completamente federal que todo el mundo lo tiene que disfrutar y así nos pareció y nos parece que está bien. Te vuelvo a decir, no hay ninguna animosidad con Bogotá en lo absoluto, sino que hay partidos por todos lados, todo el mundo podrá disfrutar del mejor fútbol”, cerró.