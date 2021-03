¡Tome nota! Este es el calendario de Colombia en Copa América 2021

Conmebol decidió mantener en firme la Copa América 2021, en sede compartida entre Colombia y Argentina, pero el cronograma tuvo que ajustarse en vista de la ausencia de Catar y Australia, países invitados.

De esta manera, los partidos que se cumplirán en Colombia, que serán los de la fase de grupos de la Zona norte, dos de cuartos de final, uno de semifinal y los duelos del tercero puesto y la gran final, sufrieron algunas modificaciones.



Colombia estará en el grupo B con Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil y tendrá un periplo en sus primeras salidas: jugará dos partidos en el estadio Metropolitano de Barranquilla, uno en el Atanasio Girardot de Medellín y otro en el Pascual Guerrero de Cali.



Este es el calendario del torneo para el equipo de Reinaldo Rueda:



Colombia vs. Ecuador

14 de junio

Estadio Metropolitano de Barranquilla

9:00 p.m.



Colombia vs. Venezuela

18 de junio

Estadio Atanasio Girardot de Medellín

6:00 p.m.



Colombia vs. Perú

21 de junio

Estadio Pascual Guerrero de Cali

8:00 p.m.



Colombia vs. Brasil

24 de junio

Estadio Metropolitano de Barranquilla

8:00 p.m.



Si Colombia se clasifica primera o segunda del grupo B se ahorrará el viaje a Argentina. Pero si está fuera de esos lugares tendrá que ir la otra sede de Copa América 2021.