Terminó el sueño cardenal: Santa Fe luchó pero quedó fuera de Copa

En una nueva jornada de la Libertadores Femenina, Independiente Santa Fe se midió frente a la Universidad de Chile en duelo válido por los cuartos de final. Duelo disputado en el estadio Nuevo Francisco Urbano de la ciudad de Morón, Argentina.



Presas quizá del miedo escénico, las Leonas tuvieron un arranque de partido bastante flojo. No lograron conectar colectivamente, abusaron del pelotazo y las chilenas aprovecharon.



Tanta fue la desconcentración que apenas transcurridos siete minutos de juego, la juez sancionó pena máxima en favor de la U por mano en el áre de Nubiluz Rángel. Ana Gutiérrez no desaprovechó y marcó el primero.

El entrenador Albeiro Erazo actuó rápidamente y movió el banco de suplentes al minuto 23. Ingresaron Chacón y Huertas, se retiraron Córdoba y Morales. El cambio salió redondo.



Poco a poco, Santa Fe comenzó a mejorar. Cambio de cielo a tierra con Fany Gauto como la gran líder. Cinco minutos después de la doble sustitución, las colombianas empataron.

Diana Celis realizó una gran jugada individual por zona derecha, fuerza y gambeta pura, sacó un centro llegando a la línea final y Viviana Acosta, sin marca alguna, anotó de cabeza.



En adelante, las situaciones quedaron emparejadas y la media distancia primó por encima de todo. Gauto lo hizo por las capitalinas, Gutiérrez por las chilenas. Aún así, el empate no se movería.

La segunda parte inició con un vuelco total. Santa Fe inició lanzado al ataque, las chilenas salieron a resguardarse. Era un solo total de las dirigidas por el entrenador Erazo, pero una desconcetración las perjudicó.

​En un ataque por zona derecha y un cambio de costado preciso, Yesenia López clavó un zurdazo cruzado para marcar el segundo gol chileno. Pudo hacer más la guardameta Solera.



Los minutos posteriores fueron llegada tras llegada de la U. Tres acciones sumamente claras que contaron con una buena intervención de la meta santafereña. Lograba resarcirse.

​Sobre la hora de partido, una mano en el área chilena fue sancionada como pena máxima. Gran oportunidad para Santa Fe, pero Gauto no pudo igualar el marcador. Remate débil que atajó fácilmente la golera Campos.

​En adelante, las albirrojas lucharon. A puro xorazón buscaron la igualdad, pero no fue suficiente. Las chilenas, con mucho oficio en este tipo de partidos, fueron bajándole ritmo al juego progresivamente.

Finalmente el golpe K.O. lo dio Pinilla (84'). Gran jugada de Sánchez por derecha, centro raso y en el segundo palo apareció la atacante para sentenciar la llave. No habría tiempo para más, 3-1 en favor de la Universidad de Chile.