Partido de alta tensión: Millonarios vs. Nacional tendrá VAR

La fecha 13 de la Liga BetPlay I-2021, que se jugará entre el 19 y el 22 de marzo, tendrá como plato fuerte el clásico entre Millonarios y Atlético Nacional, que se jugará el domingo 21 de marzo, a las 8:00 p.m., en el estadio El Campín.



Un duelo de potencias, de equipos con hinchada numerosa en todo el país, y dos grandes que luchan por quedarse con uno de los ocho cupos a la fase final del campeonato colombiano.



Este lunes, la Dimayor confirmó que el partido entre embajadores y verdolagas ´contará con la herramienta del VAR, para que tenga mayor justicia y así los árbitros cuenten con la asistencia tecnológica, pues es un partido de alta tensión y cualquier error puede costarle caro a cualquiera.



Además del clásico entre Millonarios y Nacional, otros dos partidos tendrán VAR: Jaguares vs. Águilas Doradas (Viernes 19 de marzo, 7:40 de la noche) y Once Caldas vs. América de Cali (Sábado 20 de marzo, 8:00 p.m.).