Un punto que sabe a poco: Bucaramanga empató 1-1 con Once Caldas

Bucaramanga y Once Caldas empataron 1-1 este lunes, en partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2021, en un juego en el que ambos equipos demostraron ganas en los primeros 45 minutos, pero que en la segunda parte fueron erráticos. El resultado sirve de poco para ambos equipos, que siguen en crisis de resultados y en la parte baja de la tabla de posiciones.



La figura del partido fue el arquero Juan Camilo Chaverra, pues el equipo de Manizales contó con las mejores opciones. Sin embargo, el portero leopardo no pudo evitar el gol de David Lemos a los 38 minutos, para el 0-1 del Once Caldas.



Brayan Fernández empató a los 43 minutos, y salvó el honor búcaro. Pero en la segunda parte a ambos les faltó fútbol para pensar en el triunfo.



Noticia en desarrollo...